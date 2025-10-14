الەكسەي سوي پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - اقوردا الەكسەي سويدىڭ پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانىن حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن الەكسەي ۆلاديميروۆيچ سوي قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ الەۋمەتتىك ماسەلەلەر جونىندەگى كەڭەسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ايتا كەتەيىك، الەكسەي سوي 1977 -جىلى شىمكەنت قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
ءبىلىمى:
- 2001 -جىلى وڭتۇستىك قازاقستان مەملەكەتتىك مەديتسينالىق اكادەمياسىن ءبىتىرىپ، دارىگەر ماماندىعىن العان.
- 2007 -جىلى «دانەكەر» حالىقارالىق قۇقىق جانە حالىقارالىق بيزنەس ينستيتۋتىنىڭ زاڭ فاكۋلتەتىن ءتامامداپ، زاڭگەر ماماندىعىن يەلەنگەن.
ەڭبەك جولى:
- 2001- 2007 -جىلدارى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ «ۇلتتىق عىلىمي مەديتسينالىق ورتالىعىندا» حيرۋرگ-ەندوسكوپيست بولىپ جۇمىس ىستەدى.
- 2007 -جىلدان باستاپ پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى جۇيەسىندەگى قازىرگى زامانعى مەديتسينالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ورتالىعىندا جەتەكشى عىلىمي قىزمەتكەر، كەيىن ديرەكتور بولدى.
- 2010- 2011 -جىلدارى پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ باسشىسى بولدى.
- 2011- 2014 -جىلدارى استانا قالاسى اكىمدىگىنە قاراستى №1 قالالىق اۋرۋحانانىڭ باس دارىگەرى قىزمەتىن اتقاردى.
- 2014- 2017 -جىلدارى - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك دامۋ ۆيتسە- ءمينيسترى.
- 2017- 2019 -جىلدارى - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى.
- 2019 -جىلدىڭ اقپانىنان باستاپ - پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ باسشىسى.
- 2020 -جىلعى 22 -ماۋسىمنان باستاپ - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى.