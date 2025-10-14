ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:43, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    الەكسەي سوي پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا الەكسەي سويدىڭ پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانىن حابارلادى.

    цой алексей
    Фото: Президент Іс басқармасы медицина орталығы

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن الەكسەي ۆلاديميروۆيچ سوي قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ الەۋمەتتىك ماسەلەلەر جونىندەگى كەڭەسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    ايتا كەتەيىك، الەكسەي سوي 1977 -جىلى شىمكەنت قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن.

    ءبىلىمى:

    - 2001 -جىلى وڭتۇستىك قازاقستان مەملەكەتتىك مەديتسينالىق اكادەمياسىن ءبىتىرىپ، دارىگەر ماماندىعىن العان.

    - 2007 -جىلى «دانەكەر» حالىقارالىق قۇقىق جانە حالىقارالىق بيزنەس ينستيتۋتىنىڭ زاڭ فاكۋلتەتىن ءتامامداپ، زاڭگەر ماماندىعىن يەلەنگەن.

    ەڭبەك جولى:

    - 2001- 2007 -جىلدارى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ «ۇلتتىق عىلىمي مەديتسينالىق ورتالىعىندا» حيرۋرگ-ەندوسكوپيست بولىپ جۇمىس ىستەدى.

    - 2007 -جىلدان باستاپ پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى جۇيەسىندەگى قازىرگى زامانعى مەديتسينالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ورتالىعىندا جەتەكشى عىلىمي قىزمەتكەر، كەيىن ديرەكتور بولدى.

    - 2010- 2011 -جىلدارى پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ باسشىسى بولدى.

    - 2011- 2014 -جىلدارى استانا قالاسى اكىمدىگىنە قاراستى №1 قالالىق اۋرۋحانانىڭ باس دارىگەرى قىزمەتىن اتقاردى.

    - 2014- 2017 -جىلدارى - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك دامۋ ۆيتسە- ءمينيسترى.

    - 2017- 2019 -جىلدارى - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى.

    - 2019 -جىلدىڭ اقپانىنان باستاپ - پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ باسشىسى.

    - 2020 -جىلعى 22 -ماۋسىمنان باستاپ - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
