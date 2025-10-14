الداعى وزگەرىستەر اۋقىمى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداعانمەن بىردەي - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - بۇگىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتتى. مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين ءوزىنىڭ تەlegram پاراقشاسىندا ساياسي جۇيەنى ودان ءارى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان قادام تۋرالى جازدى.
ول جۇمىس توبىنىڭ مىندەتى پارلامەنتتىك رەفورما بويىنشا ۇسىنىستار ازىرلەۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءوز سوزىندە پارلامەنتتى رەفورمالاۋ سەناتتى تاراتۋعا ەمەس، ەلىمىزدىڭ ساياسي جۇيەسىن ودان ءارى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعانىن ەسكە سالدى. مەملەكەتتىك قۇرىلىسىمىزدىڭ «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» باستى فورمۋلاسى وزگەرىسسىز قالادى. پارلامەنتتىك رەفورمانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن كونستيتۋتسيانىڭ شامامەن 40 بابىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ قاجەت بولادى. سونداي-اق شامامەن 10 كونستيتۋتسيالىق زاڭعا جانە 50 كودەكس پەن زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تالاپ ەتىلەدى. جۇمىس توبىنىڭ مىندەتى - پارلامەنتتىك رەفورما بويىنشا ۇسىنىستار ازىرلەۋ. سول ۇسىنىستاردىڭ نەگىزىندە كونستيتۋتسياعا ەنگىزىلەتىن تۇزەتۋلەر جوباسى دايىندالىپ، كەيىن رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلادى. مەملەكەت باسشىسى اتاپ وتكەندەي، تۇپتەپ كەلگەندە الداعى وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلاردىڭ اۋقىمى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداعانمەن بىردەي، - دەدى ەرلان قارين.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى نەگىزگى زاڭنىڭ 40-قا جۋىق بابى وزگەرەتىنىن حابارلادى.