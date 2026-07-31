الاياقتار قولدى قىلعان قاراجاتتى زاڭ بويىنشا قالاي قايتارۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا نۇرا اۋدانى پروكۋراتۋراسى ءبولىمىنىڭ باستىعى شاحريرامادان سۇلتان ينتەرنەت-الاياقتىقتان زارداپ شەككەن ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە كەلتىرىلگەن شىعىندى وتەۋ ماسەلەلەرى تۋرالى ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، پروكۋراتۋرا الاياقتىقتان زارداپ شەككەن ازاماتتارعا كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق زالالدى ءوندىرۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە كوڭىل بولەدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتىق كودەكسىنىڭ 953-بابىنا سايكەس، زاڭدى نەگىزسىز اقشا نەمەسە مۇلىك العان ادام ونى يەسىنە قايتارۋعا مىندەتتى. بۇل تالاپ الاياقتارعا ۇرلانعان قاراجاتتى قابىلداۋ جانە قولما-قول اقشاعا اينالدىرۋ ءۇشىن ءوز بانك كارتالارىن پايدالانۋعا بەرگەن دروپپەرلەرگە دە قاتىستى.
- ەگەر ادام زاڭدى نەگىزسىز اقشا قاراجاتىن نەمەسە مۇلىكتى يەلەنسە، ياعني بۇل مۇلىك وعان سىيعا بەرىلمەسە، ساتىلماسا، ونى ءوزى ساتىپ الماسا نەمەسە ونى ادال ەڭبەگىمەن تاپپاسا، ول سول قاراجاتتى نەمەسە مۇلىكتى زاڭدى يەسىنە قايتارۋعا مىندەتتى. بۇل تالاپ دروپپەرلەرگە، ياعني ۇرلانعان اقشانى قابىلداۋ جانە قولما- قول اقشاعا اينالدىرۋ ءۇشىن وزدەرىنىڭ بانك كارتالارىن الاياقتارعا پايدالانۋعا بەرەتىن ادامدارعا تىكەلەي قاتىستى. مۇنداي ادامدى الاياقتىققا سىبايلاس رەتىندە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ مۇمكىن بولماسا دا، جابىرلەنۋشىنىڭ ازاماتتىق سوت ءىسىن جۇرگىزۋ تارتىبىمەن ونىڭ بانكتىك شوتى ارقىلى وتكەن قاراجات كولەمىندە كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق زالالدى ءوندىرىپ الۋعا قۇقىعى بار، - دەدى شاحريرامادان سۇلتان.
سپيكەردىڭ مالىمەتىنشە، تاجىريبەدە ينتەرنەت-رەسۋرستاردى، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن ونلاين- پلاتفورمالاردى پايدالانۋ ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىقتىڭ ءتۇرلى تاسىلدەرى كەزدەسەدى. سونىڭ ءبىرى مەككە مەن ءماديناعا قاجىلىق ساپارىن ۇيىمداستىرۋدى سىلتاۋ ەتكەن الاياقتىق.
ونىڭ ايتۋىنشا، كۇدىكتى ازاماتتاردان ساپاردى راسىمدەۋگە، اۋە بيلەتتەرىن ساتىپ الۋعا جانە قوناقۇيگە ورنالاستىرۋعا ۋادە بەرىپ اقشا جيناعان. الايدا قاراجاتتى العاننان كەيىن ۋادەسىن ورىنداماعان. سوت ۇكىمىمەن وعان 4 جىل 6 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى.
پروكۋراتۋرا وكىلى ازاماتتاردى بانك كارتاسىنىڭ دەرەكتەرىن، SMS ارقىلى كەلەتىن راستاۋ كودتارىن بوگدە ادامدارعا بەرمەۋگە جانە وڭاي ءارى تەز تابىس تابۋ تۋرالى ۇسىنىستارعا سىن كوزبەن قاراۋعا شاقىردى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا، ونىڭ ىشىندە اقپاراتتىق تەحنولوگيالاردى پايدالانۋ ارقىلى جاسالعان الاياقتىق ءۇشىن قاتاڭ قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. قىلمىستىق كودەكستىڭ 190-بابىنا سايكەس، اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلار بولعان جاعدايدا كىنالى ادام 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلىپ، مۇلكى تاركىلەنۋى مۇمكىن. سونداي-اق بەلگىلى ءبىر لاۋازىمداردى اتقارۋ نەمەسە بەلگىلى ءبىر قىزمەتپەن اينالىسۋ قۇقىعىنان 10 جىلعا دەيىن، ال جەكەلەگەن جاعدايلاردا ءومىر بويىنا ايىرىلۋى ىقتيمال، - دەپ تولىقتىردى شاحريرامادان سۇلتان.