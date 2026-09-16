الماتىدا تەڭىز دەڭگەيىنەن 4 مىڭ مەتر بيىكتىكتە اسپالى جول سالىنباق
استانا. قازاقپارات - الماتىدا تەڭىز دەڭگەيىنەن شامامەن 4 مىڭ مەتر بيىكتىكتە اسپالى جول سالىنباق. الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋ اياسىندا ماماندار چكالوۆ شىڭىنا اپاراتىن جولدىڭ قۇرىلىسى بويىنشا زەرتتەۋ جۇمىستارىن باستادى.
جاڭا اسپالى جول الەمدەگى وسىنداي قۇرىلىستاردىڭ ىشىندەگى ەڭ كۇردەلى ءارى ەڭ ۇزىن ءۇش جوبانىڭ قاتارىنا ەنۋى مۇمكىن. ماماندار مەن قاجەتتى جابدىقتاردى جەتكىزۋ ءۇشىن تىكۇشاقتار پايدالانىلادى. جوبانى ءۇش جىل ىشىندە جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار «شىمبۇلاقتا» تاۋ-شاڭعى كوتەرگىشى سالىنىپ جاتىر. قۇرىلىسشىلار بەتونداۋ جۇمىستارىن اياقتاعان. جىل سوڭىنا دەيىن جاساندى قار جۇيەسى مەن قار كوشكىنىنەن اۆتوماتتى قورعاۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلادى.
الەكساندر رۋدەنكو، «Almaty Tau Management» ج ش س باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى:
- قۇرىلىس جۇرگىزەتىن ۋاقىت شىن مانىندە وتە قىسقا - شامامەن ءۇش جارىم اي عانا. وسىعان بايلانىستى قىسقا مەرزىم ىشىندە مەردىگەر ۇيىمدار وتە كوپ كولەمدەگى ينجەنەرلىك كوممۋنيكاتسيالاردى جۇرگىزىپ، جابدىقتاردى ورناتىپ، ۇزاق جىلدار بويى ساپاسىن ساقتايتىن بەتون قۇيۋى قاجەت. مۇنىڭ بارلىعى ءبىزدىڭ شاڭعىشىلارىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاسالادى.
24.kz