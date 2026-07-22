الماتىدا LRT قۇرىلىسىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا LRT قۇرىلىسىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالۋىنا بايلانىستى تولە بي كوشەسىندەگى ۇيىمدار مەن ازاماتتارعا ۇندەۋ جاسالدى.
جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، تولە بي كوشەسىنىڭ مومىش ۇلى كوشەسىنەن جاروكوۆ كوشەسىنە دەيىنگى شىعىس باعىتىنداعى ۋچاسكەسىندە بۇرىنعى ترامۆاي جەلىسىنىڭ بايلانىس تورابىنا تيەسىلى قولدانىستاعى تىرەكتەر الىنادى. ولاردىڭ ورنىنا سىرتقى جارىقتاندىرۋدىڭ جاڭا ساندىك تىرەكتەرى ورناتىلادى.
قازىرگى ۋاقىتتا قولدانىستاعى تىرەكتەردە اۋە ەلەكتر بەرۋ جەلىلەرى، بايلانىس جەلىلەرى، ينتەرنەت- پروۆايدەرلەردىڭ جەلىلەرى، جارنامالىق قۇرىلىمدار جانە باسقا دا ينجەنەرلىك كوممۋنيكاتسيالار ورنالاسقان. الايدا كەي جەلىلەردىڭ مەنشىك يەلەرى نەمەسە پايدالانۋشى ۇيىمدارى ءالى كۇنگە دەيىن انىقتالماعان.
- بۇعان دەيىن الماتى قالاسىنىڭ تسيفرلاندىرۋ باسقارماسى بايلانىس وپەراتورلارىنا، ينتەرنەت- پروۆايدەرلەرگە، كوممۋنالدىق كاسىپورىندارعا جانە ينجەنەرلىك جەلىلەردىڭ وزگە دە مەنشىك يەلەرىنە كوممۋنيكاتسيالاردى كوشىرۋ نەمەسە قايتا ورنالاستىرۋ قاجەتتىگى تۋرالى حابارلاما جولداعان بولاتىن. الايدا مەنشىك يەلەرىنىڭ ءبىر بولىگى بۇگىنگى كۇنگە دەيىن قاجەتتى جۇمىستاردى ورىنداماعان نەمەسە ولاردىڭ كىمگە تيەسىلى ەكەنى انىقتالماعان، - دەپ ءتۇسىندىردى ورتالىقتان.
ينجەنەرلىك جەلىلەردىڭ زاقىمدانۋىنا، سونداي-اق ەلەكترمەن جابدىقتاۋ، بايلانىس جانە ينتەرنەت قىزمەتىنىڭ ۇزىلۋىنە جول بەرمەۋ ماقساتىندا جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ ورتالىعى وسى ايماقتاعى ۇيىمدار مەن تۇرعىندارعا ۇندەۋ جاسادى. اتاپ ايتقاندا: 2026 -جىلدىڭ 24 -شىلدەسىن قوسقاندا تولە بي كوشەسىندە (مومىش ۇلى كوشەسىنەن جاروكوۆ كوشەسىنە دەيىن) ورنالاسقان، وزدەرىنە تيەسىلى جەلىلەردى الىپ تاستاۋ نەمەسە باسقا ورىنعا كوشىرۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ قاجەت.
25 -شىلدەدەن باستاپ اتالعان ۋچاسكەدە بۇرىنعى بايلانىس تورابىنىڭ 165 قولدانىستاعى تىرەگىن الىپ تاستاۋ جانە سىرتقى جارىقتاندىرۋدىڭ جاڭا تىرەكتەرىن ورناتۋ جۇمىستارى باستالادى. جوباعا سايكەس، قۇرىلىس اياقتالعاننان كەيىن قولدانىستاعى اۋە جەلىلەرىن جاڭا تىرەكتەرگە قايتا ورنالاستىرۋ قاراستىرىلماعان.
ەسكە سالايىق، بيىل كوكتەمدە LRT قۇرىلىسىنا دايىندىق اياسىندا الماتىدا بۇرىنعى ترامۆاي رەلستەرى الىنا باستادى.
بۇعان دەيىن الماتىدا LRT جەلىسىن كىم سالاتىنىن جانە قانشا قاراجات بولىنگەنىن جازعانبىز.