الماتىدا اباي، رىسقۇلوۆ جانە ساين كوشەلەرىن ۇزارتۋ جۇمىستارى قالاي ءجۇرىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - اباي داڭعىلىن ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىنا دەيىن ۇزارتۋ ارقىلى بيىل كولىك قوزعالىسىن اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، الداعى ۋاقىتتا ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىنا دەيىن 6 راديالدى ماگيسترال كوشەنى ۇزارتۋ جوسپارلانعان. ونىڭ ىشىندە: اباي جانە رىسقۇلوۆ داڭعىلدارى، ساين، تىلەنديەۆ، اقان سەرى كوشەلەرى مەن سولتۇستىك اينالما كوشەسى بار.
قازىر اباي جانە رىسقۇلوۆ داڭعىلدارىن، سونداي-اق ساين كوشەسىن ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىنا دەيىن ۇزارتۋ جوبالارىنىڭ قۇرىلىس دايىندىعى شامامەن %50- عا جەتكەن. جوبا اياسىندا اقساي وزەنىندەگى كوپىرلەردى، ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولى مەن تەمىرجول جەلىلەرى ارقىلى وتەتىن جول وتكەلدەرى سەكىلدى جاساندى ينجەنەرلىك قۇرىلىستار سالىنىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار جەر تەلىمدەرىن ساتىپ الۋ جۇمىستارى جالعاسىپ كەلەدى. اباي داڭعىلى بويىنشا 82 جەر ۋچاسكەسىنىڭ 71- ءى، رىسقۇلوۆ داڭعىلى بويىنشا 190 جەر ۋچاسكەسىنىڭ 172- ءسى ساتىپ الىنعان. ال ساين كوشەسى بويىنداعى جەر تەلىمدەرىن ساتىپ الۋ ءراسىمى تولىق اياقتالعان.
- بىلتىر قالا بيۋدجەتى ەسەبىنەن وبلىس اۋماعىنداعى جەر ۋچاسكەلەرىن ساتىپ الۋ جۇمىستارىن اياقتاپ، ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىنا دەيىنگى جولدى ءوز كۇشىمىزبەن اياقتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىق. بارلىق جوبا ءبىزدىڭ قاراماعىمىزعا بەرىلدى. قازىر ولارعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلىپ جاتقانىمەن، قۇرىلىس جۇمىستارى توقتاعان جوق. قاجەتتى قارجى تولىق قاراستىرىلعان، مەردىگەر ۇيىم انىقتالعان. سوندىقتان بيىلدىڭ وزىندە اباي داڭعىلى مەن ساين كوشەسىن ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىنا دەيىن ۇزارتۋ ارقىلى كولىك قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىرامىن، - دەدى الماتى اكىمى دارحان ساتىبالدى.