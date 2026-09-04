KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - شىڭعىس ءارىنوۆ الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Шыңғыс Сайранұлы Әрінов
    Фото: Kazinform

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن شىڭعىس سايران ۇلى ءارىنوۆ الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    شىڭعىس ءارىنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ كادرىندا ءارتۇرلى وفيتسەرلىك جانە باسشى لاۋازىمداردا قىزمەت اتقاردى (2006-2022)

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى - پرەزيدەنت كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى (2022-2024)

    قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى (06.02.2024)

    ءبىلىمى

    ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى

    حالىقارالىق قاتىناستار

    قازاق ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك قاتىناستار اكادەمياسى

    قۇقىق تانۋ

    ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسى

    تاسىمالدى، قوزعالىستى ۇيىمداستىرۋ جانە كولىكتى پايدالانۋ

    ماراپاتتارى

    2، 3-دارەجەلى «ەلباسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن ايبىندى اتقارعانى ءۇشىن» مەدالىمەن جانە «قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنە 25 جىل»، «قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنە 30 جىل» مەرەيتويلىق مەدالدارىمەن، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اتىنان العىس حاتتارمەن ماراپاتتالعان.

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور