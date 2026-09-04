الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - شىڭعىس ءارىنوۆ الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن شىڭعىس سايران ۇلى ءارىنوۆ الماتى وبلىسىنىڭ اكىمى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
شىڭعىس ءارىنوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنىڭ كادرىندا ءارتۇرلى وفيتسەرلىك جانە باسشى لاۋازىمداردا قىزمەت اتقاردى (2006-2022)
قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى - پرەزيدەنت كۇزەت قىزمەتىنىڭ باستىعى (2022-2024)
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى (06.02.2024)
ءبىلىمى
ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى
حالىقارالىق قاتىناستار
قازاق ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك قاتىناستار اكادەمياسى
قۇقىق تانۋ
ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسى
تاسىمالدى، قوزعالىستى ۇيىمداستىرۋ جانە كولىكتى پايدالانۋ
ماراپاتتارى
2، 3-دارەجەلى «ەلباسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن ايبىندى اتقارعانى ءۇشىن» مەدالىمەن جانە «قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنە 25 جىل»، «قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنە 30 جىل» مەرەيتويلىق مەدالدارىمەن، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اتىنان العىس حاتتارمەن ماراپاتتالعان.