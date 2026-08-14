الماتى-قاسكەلەڭ تاسجولىن 8 جولاققا كەڭەيتۋگە قانشا قاراجات جۇمسالادى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار الماتى-بىشكەك تاسجولىنىڭ كەڭەيتۋ جۇمىستارى باستالىپ كەتتى.
الماتى وبلىسى جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار الماتى - بىشكەك تاسجولىنىڭ 19-دان 27-شاقىرىمىنا دەيىنگى ۋچاسكەسى ءتورت جولاقتان سەگىز جولاققا دەيىن كەڭەيتىلەدى. بۇل جۇمىسقا جالپى 33,9 ميلليارد تەڭگە جۇمسالادى. بۇگىنگى تاڭدا جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا 2,5 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن. قارجىلاندىرۋ قازاقستان دامۋ بانكىنىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن قاراستىرىلعان.
قازىرگى ۋاقىتتا اكىمدىك تاراپىنان جولدى كەڭەيتۋ ءۇشىن مەملەكەت مۇقتاجى ءۇشىن جەر تەلىمدەرىن الۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. ودان بولەك ۋچاسكەنىڭ وزىندە قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارى باستالىپ كەتتى.
- 2026 -جىلدىڭ 20 -شىلدەسىنەن باستاپ «الەم ترانس جول» ج ش س مەردىگەر ۇيىمى قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارىنا كىرىستى. جوبانى اياقتاۋ مەرزىمى - 2027 -جىلدىڭ جەلتوقسانى، - دەپ حابارلادى باسقارمادان.
اتالعان اۆتوجولدى كەڭەيتۋ الماتى كىرەبەرىسىندەگى جۇكتەمەسى جوعارى جولدا وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا جانە قاسكەلەڭ باعىتىنداعى كەپتەلىستى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ كۇتىلەدى.
ەسكە سالايىق، جىل باسىندا الماتى-قاسكەلەڭ جانە الماتى-تالعار جولدارى قاشان كەڭەيتىلەتىنىن جازعانبىز.
ال بيىل شىلدە ايىندا پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، الماتى-قاسكەلەڭ اۆتوجولىن كەڭەيتۋ جۇمىسى باستالاتىنى بەلگىلى بولدى.