الماتى شاتقالدارىندا تاۋ كلاستەرى جوباسىنىڭ قۇرىلىسىنا دايىندىق باستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا تاۋ كلاستەرى جوباسى بويىنشا دايىندىق جۇمىستارى باستالدى.
«Almaty Tau Management» ج ش س مالىمەتىنشە، الماتى تاۋ كلاستەرى جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ پراكتيكالىق كەزەڭگە ءوتتى. دايىندىق جۇمىستارى «شىمبۇلاق» كۋرورتىندا، سونداي-اق بۇتاقتى جانە كىماسار شاتقالدارىندا باستالدى.
- «شىمبۇلاقتا» ەكى جاڭا كوتەرگىش - ءتورت ورىندىق اسپالى جول مەن سۇيرەتپەلى كوتەرگىش سالىنىپ جاتىر. ولار كۋرورتتىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا، كەلۋشىلەر سانىن ءتيىمدى بولۋگە جانە شاڭعى تەبۋ جايلىلىعىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ حابارلادى كومپانيادان.
ال بۇتاقتى شاتقالىندا بولاشاق اسپالى جول ستانسيالارىنا ارنالعان الاڭدار دايىندالىپ، ينجەنەرلىك-گەولوگيالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزىلىپ جاتىر. قۇرىلىس تەحنيكاسىنىڭ ءجۇرۋى جانە ينجەنەرلىك جەلىلەردى تارتۋ ءۇشىن «بۇتاقتى - 2000 م» باعىتى بويىنشا تەحنولوگيالىق جول سالۋ جۇمىستارى باستالدى. «Almaty Tau Management» ج ش س بۇل نەگىزگى قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىنا كىرىسپەس بۇرىن اتقارىلاتىن قاجەتتى كەزەڭ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول شامامەن 2- 3 اپتاعا سوزىلادى.
سونداي-اق كىماسار شاتقالىندا بولاشاق بازالىق ستانسيا ورنالاساتىن قۇرىلىس الاڭى دايىندالعان.
- بارلىق ۋچاسكەدە جاسىل جەلەكتەر زەرتتەلىپ جاتىر. ماماندار اعاشتاردىڭ قازىرگى جاعدايى مەن ورنالاسۋىن تىركەپ، كەيىنگى جوبالاۋ كەزىندە تابيعي لاندشافتتى ەسكەرۋگە جانە وعان اسەردى بارىنشا ازايتۋعا ءمان بەرەدى. اعاشتاردى تاڭبالاۋ - ولاردى زەرتتەۋ جانە ەسەپكە الۋ ءراسىمىنىڭ ءبىر بولىگى، - دەپ ءتۇسىندىردى «Almaty Tau Management».
ەسكە سالايىق، الماتى تاۋ كلاستەرى «شىمبۇلاق» پەن «وي قاراعاي» كۋرورتتارىن اسپالى جولدار مەن تاۋ شاڭعىسى تراسسالارىنىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسى ارقىلى بىرىكتىرۋدى كوزدەيدى.
وعان دەيىن شىلدە ايىنىڭ باسىندا كوكجايلاۋدا Almaty SuperSki كۋرورتىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.