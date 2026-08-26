Alatau City قالاسىندا 55 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى
استانا. قازاقپارات - Alatau City قالاسىندا جالپى قۇنى 6,9 ميلليارد دوللارعا تەڭ 67 ينۆەستيتسيالىق جوبا جۇزەگە اسىپ جاتىر. بۇل جايىندا ۇكىمەتتە پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن Alatau City كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا بەلگىلى بولدى.
جوبالار ىسكە قوسىلعان جاعدايدا قالادا 55 مىڭعا جۋىق جاڭا جۇمىس ورنى اشىلماق. Alatau City Authority كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى الىشەر ءابدىقادىروۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىر PepsiCo جانە Sunny Paper كاسىپورىندارىنىڭ قۇرىلىسى بەلسەندى ءجۇرىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار Mars Petcare KZ ،Griffin Logopark، «دانافلەكس» جانە G- Trans Service كومپانيالارىنىڭ وندىرىستىك جانە لوگيستيكالىق جوبالارى بويىنشا جۇمىس باستالىپ كەتتى. قالانىڭ فلاگماندىق جوباسى بولىپ سانالاتىن Iconic Complex قۇرىلىسىنا دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر. بۇدان بولەك، 330 گەكتار اۋماقتا جالپى اۋدانى 5,3 ميلليون شارشى مەترگە تەڭ نىساندار سالۋ ءۇشىن كەشەندى دامۋ تۇجىرىمداماسى ازىرلەندى.
Alatau City-گە ينۆەستيتسيا تارتۋ اياسىندا KAIST فيليالىن اشۋ، جاسىل ەنەرگەتيكا، لوگيستيكا جانە تسيفرلىق ينفراقۇرىلىم باعىتتارىنداعى جاڭا جوبالار پىسىقتالۋدا.
24.kz