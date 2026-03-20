الاتاۋدان الماتىعا ايەرو تاكسيمەن 15 مينۋتتا جەتۋگە بولادى - بوزىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ «تومەن بيىكتىكتەر ەكونوميكاسى» تۋرالى ايتتى جانە ونىڭ جاڭا الاتاۋ قالاسىندا قالاي ەنگىزىلەتىنىن ءتۇسىندىردى.
ق. بوزىمبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جاڭا الاتاۋ قالاسىن دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - شاعىن اۆياتسيانى دامىتۋ بولماق.
- الاتاۋ قالاسى قىتايدان تىس جەردە العاش رەت، مىسالى، ايەرو تاكسي نەمەسە درونداردى 120 مەتردەن جوعارى بيىكتىكتە ۇزاق قاشىقتىققا سىناقتان وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ورىنعا اينالادى. قازىرگى تاڭدا مۇنداي تاجىريبە تەك قىتايدا، شىنجىن قالاسىندا جۇزەگە اسىرىلعان. ونى بيىلدىڭ وزىندە باستايمىز دەپ ۇمىتتەنەمىز. ا ق ش- تاعى وسى سالاداعى جەتەكشى كومپانيالاردىڭ ءبىرى - Joby Aero كومپانياسىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ءبىرقاتار قۇجاتتارعا قول قويدىق. ولاردىڭ ايەرو تاكسيلەرىنە 15 جىلعا كەزەك بار. سونداي-اق قىتايلىق AutoFlight كومپانياسىمەن دە جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، - دەدى ق. بوزىمبايەۆ بىرلەسكەن وتىرىس بارىسىندا.
سپيكەر ەلدە كۆادروپورتتار سالۋ دا جوسپارلانىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. ولار الاتاۋ، قونايەۆ قالالارىن، الماتىنىڭ ءبىرقاتار نۇكتەلەرىن جانە تۋريستىك باعىتتاردى بايلانىستىرادى.
— بۇل باعىت بويىنشا جىلىنا شامامەن 8 ميلليون تۋريستى قامتۋ مۇمكىندىگىن باعالاپ وتىرمىز. بۇل ۇلكەن اينالىم، سوندىقتان وسى الەۋەتتى پايدالانۋىمىز قاجەت. ەندى ەلەستەتىپ كورىڭىزدەر، بۇل ايەروتاكسيلەر ساعاتىنا شامامەن 300-350 شاقىرىم جىلدامدىقپەن ۇشادى. الماتى وبلىسى، الاتاۋ جانە الماتى اراسىنداعى وسى ءۇش باعىت بويىنشا العاشقى كەزەڭدە، الداعى ەكى-ءۇش جىلدا، ارنايى بولىنگەن باعىتتارمەن اۋە ارقىلى 10-15 مينۋتتا جەتۋگە بولادى. بۇل - ۇشقىشسىز اۆياتسيا، - دەپ تولىقتىردى ول.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى ءوتتى. جيىندا ءماجىلىس پەن سەنات دەپۋتاتتارى «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ ءجوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا ماقۇلداندى.
الاتاۋ قالاسىنداعى نەگىزگى ستراتەگيالىق شەشىمدەردى پرەمەر‑مينيستر باسقاراتىن كەڭەس ايقىندايدى. ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى حالىقارالىق دەڭگەيدە قورعالادى. ال سالىق جەڭىلدىكتەرى تەك باسىم سالالارداعى جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا بەرىلەدى.
