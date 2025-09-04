الاتاۋ قازاقستان مەن ورتالىق ازيانىڭ ينۆەستيتسيالىق، يننوۆاتسيالىق ورتالىعىنا اينالادى - قانات بوزىمبايەۆ
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت الاتاۋ قالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ ماقساتىندا استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعى مودەلىن قولدانۋدى قاراستىرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ءمالىم ەتتى.
- بۇگىندە الاتاۋ قالاسىنا ەرەكشە مارتەبە بەرۋ جۇمىسى ءجۇرىپ جاتىر، بۇل قالانى ەلدىڭ ەكونوميكالىق ءوسۋ ورتالىعى رەتىندە قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى. 90 مىڭ گەكتاردان استام اۋماق تولىققاندى ەكوجۇيەنى، ىسكەرلىك، جاسىل، يندۋستريالىق جانە عىلىمي ورتانى قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتى ارتتىرۋ ماقساتىندا ۇكىمەت بۇل جوباعا استانا حالىقارالىق قارجى ورتالىعى مودەلىن قولدانۋ مۇمكىندىگىن قاراستىردى. ورگانيكالىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وتكىزۋگە ارنالعان حالىقارالىق ەكسپورتتىق الاڭعا اينالاتىن اگروپروتسەسسينگتىك لوگيستيكالىق حاب قۇرىلادى، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ ەلوردادا ءوتىپ جاتقان Astana Finance Day - 2025 حالىقارالىق فورۋمىندا.
سونداي-اق ۆيتسە-پرەمەر الاتاۋ قالاسىندا حالىقارالىق ءبىلىم، مەديتسينا جانە تۋريزم ورتالىعىن قۇرۋ جوسپاردا بارىن ايتتى.
- ورتالىقتار ىسكەرلىك باستامالاردىڭ، جوعارى بىلىكتى كادردىڭ جانە كرەاتيۆتى كوماندالاردىڭ باستى تارتىلىس نۇكتەسىنە اينالىپ، بۇكىل قالا ەكونوميكاسىنا قۋاتتى مۋلتيپليكاتيۆتىك اسەر بەرەدى. بيزنەس قاجەتتىلىككە بەيىمدەلگەن زاماناۋي ينفراقۇرىلىمنىڭ، بيزنەستى جۇرگىزۋدىڭ اشىق ءارى تۇراقتى جاعداي جانە مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ارقاسىندا الاتاۋ قالاسى قازاقستان مەن ورتالىق ازيانىڭ باستى ينۆەستيتسيالىق جانە يننوۆاتسيالىق ورتالىقتارىنىڭ بىرىنە اينالادى، - دەيدى ول.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىل الاتاۋ قالاسىندا 10 ينۆەستيتسيالىق جوبانىڭ قۇرىلىسى باستالادى.
ودان بولەك الاتاۋ قالاسىندا 73 ميلليارد تەڭگەگە كولىك-لوگيستيكا ورتالىعى سالىنادى.
اۆتور
داۋلەت ىزتىلەۋ