الاتاۋ قالاسىندا ەكى بيۋدجەت بولادى، ودان رەسپۋبليكالىق قازىناعا قارجى الىنبايدى - جاڭا زاڭ جوباسى
استانا. KAZINFORM - الاتاۋ قالاسىنىڭ بيۋدجەتىنەن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە قاراجات الۋعا تىيىم سالىنادى. بۇل تۋرالى ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى نۇرتاي سابيليانوۆ Jibek joly تەلەارناسىنىڭ JJ Studio باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
— «الاتاۋ قالاسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ازىرلەندى. پارلامەنت ءماجىلىسى جۇمىسقا قابىلدادى. ەندى وسى زاڭ جوباسى بويىنشا جۇمىستار اتقارىلادى. ارنايى پارلامەنتتىك كوميسسيا قۇرىلادى. سول ارقىلى بارلىق ۇسىنىستار جان- جاقتى قارالادى. زاڭنىڭ باستى ماقساتى الاتاۋ قالاسىن ەكونوميكالىق جانە تەحنولوگيالىق تۇرعىدان دامىتۋ. وسىعان بايلانىستى زاڭدا ارنايى رەجيمدەر بار. مىسالى الاتاۋ قالاسىن باسقارۋ بويىنشا كەڭەس قۇرىلادى. ول كەڭەستى ۇكىمەت باسشىسى باسقارادى. سول القالى كەڭەستىڭ شەشىمىمەن اكىمشىلىك ەرەجەسى دە بەكىتىلىپ، الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋى ايقىندالادى. قانداي ينۆەستيتسيالار تارتۋ، قانداي ءتيىستى شەشىمدەردى قابىلداۋ تۋرالى ماسەلەلەردى انىقتايدى. عىلىم مەن تەحنيكانىڭ وزىق جەتىستىكتەرىن قولدانۋ، جاڭا يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ، جاڭا تاسىلدەر مەن تاجىريبەلەردى ەنگىزۋ قاراستىرىلادى، — دەيدى دەپۋتات.
ماجىلىسمەن باسقارۋ جۇيەسىندە كەڭەسپەن بىرگە اكىمدىك جانە ءماسليحات بولاتىنىن جەتكىزدى. ال قالا 2 بيۋدجەت ارقىلى قارجىلاندىرىلادى ەكەن.
— تاعى اتاپ ايتاتىن ماسەلە، قالانى دامىتۋ ءۇشىن 2 بيۋدجەت بولادى. اۋەلى قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس جەرگىلىكتى بيۋدجەت قالىپتاسادى. ونى بەكىتەتىن — ءماسليحات. سونىمەن بىرگە ارنايى مەملەكەتتىك «Alatau City» دەگەن قور قۇرىلادى. ول قوردىڭ وزىندىك بيۋدجەتى بولادى. قورعا تۇسەتىن قاراجات كوزدەرى قاراستىرىلعان. قوردىڭ جۇمىسى تەك الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا باعىتتالادى. كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعى، قوسىمشا قۇن سالىعى سىندى وزگە دە سالىقتار وسى قوردىڭ بيۋدجەتىنە تۇسەدى. ال جەرگىلىكتى بيۋدجەتكە كولىك سالىعى، الەۋمەتتىك سالىق، جەكە تابىس سالىعى تۇسەدى جانە وسى ەكى بيۋدجەت تە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن قوسىمشا قارجىلاندىرىلادى. وسى تۇستا تاعى ءبىر ەرەكشەلىك بار. الاتاۋ قالاسىنىڭ بيۋدجەتىنەن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە قاراجات الۋعا تىيىم سالىنادى. دەمەك، بارلىق قاراجات الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا جۇمسالادى، — دەيدى سابيليانوۆ.
بۇل الداعى 30 جىلعا ارنالعان الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ جوسپارى. دەپۋتات جوسپاردىڭ باستى ماقساتى — الاتاۋ قالاسى ارقىلى ەل دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ دەپ ءتۇسىندىردى.
ال وزىق تەحنولوگيالى، يننوۆاتسيالىق قالاعا اكىم بولاتىن قىزمەتكەر بىلىكتى مامان بولۋ كەرەك.
— جوعارىدا ايتقانىمداي قالانى باسقارۋ بويىنشا ارنايى كەڭەس قۇرىلادى. كەڭەستىڭ قۇرامى مەن ونىڭ ەرەجەسىن ق ر پرەزيدەنتى بەكىتەدى. قالاعا اكىم بولاتىن قىزمەتكەر جان- جاقتى ءبىلىمى مەن تاجىريبەسىنە، حالىقارالىق ۇيىمداردا، باسقا مەملەكەتتەردەگى جۇمىس وتىلىنە قاراي تاڭدالادى دەپ ويلايمىن. وندا كادىمگىدەي اكىمدىك بولادى. اكىمى دە قازاقستان زاڭناماسىنا ساي تاعايىندالادى. ال الاتاۋ قالاسىنىڭ ءوزى الماتى وبلىسىنىڭ قۇرامىندا بولادى. اكىم مىندەتتى تۇردە ІТ مامانى بولۋ كەرەك دەگەن شارت جوق. باستىسى تاجىريبەسى بار، قالانىڭ دامۋىنا اتسالىسا الاتىن، ۇيىمداستىرۋشىلىق قابىلەتى بار، جىگەرى بار ازاماتتار جۇمىس ىستەۋ كەرەك، — دەپ تولىقتىردى سپيكەر.
ءماجىلىس دەپۋتاتى «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى بيىل كۇشىنە ەنەتىنىن مالىمدەدى.
— قازىر قالانىڭ 30 جىلعا ارنالعان جوسپارى دايىندالىپ جاتىر. ال «الاتاۋ قالاسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭ جوباسىن 2-3 ايدىڭ كولەمىندە تالقىلاپ، قابىلدايمىز. قابىلدانعاننان كەيىن، بيىلدان باستاپ بۇل زاڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. قازىردىڭ وزىندە قالادا اكىمشىلىك بار، قالا جۇمىس ىستەپ تۇر. ول جاقتا تۇرعىن ءۇي سالۋ، نىسانداردى جاڭارتۋ، سيفرلىق جۇيەگە قاتىستى جاڭا شەشىمدەردى قابىلداۋ سىندى كوپتەگەن ماسەلەلەر بار. اكىمدىك وسىنىڭ ءبارىن ءبىر جۇيەگە كەلتىرۋمەن اينالىسادى، — دەپ تۇيىندەدى ستۋديا قوناعى.
ايتا كەتەيىك، بىرنەشە كۇن بۇرىن پارلامەنت ءماجىلىسى «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ جوباسىن تالقىلاۋعا قابىلدادى.