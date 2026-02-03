الاتاۋ قالاسىندا 1,8 تريلليون تەڭگەلىك 44 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلماق
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ وتىرىسى ءوتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جيىندا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردىڭ ورىندالۋ بارىسى، ينفراقۇرىلىمدىق قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇمىس قارقىنى، سونداي-اق قۇقىقتىق ەكوجۇيگە قاتىستى ماسەلەلەر جانە ساپالى ادامي كاپيتالدى قالىپتاستىرۋ تاسىلدەرى تالقىلاندى.
وتىرىستى اشقان پرەمەر-مينيستر پرەزيدەنتتىڭ Alatau City- ءدى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى الاتاۋ قالاسىن ۇزاقمەرزىمدى ەكونوميكالىق دامۋدىڭ جاڭا ورتالىعى رەتىندە بەلگىلەپ، جۇمىس بارىسىن تىكەلەي ءوزى قاداعالاپ وتىر.
سونىمەن قاتار جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا قالا دامۋىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى دا قامتىلدى. ەلىمىزدە ارنايى قۇقىقتىق رەجيمدەردىڭ پايدا بولۋى قازاقستاننىڭ ۇزاقمەرزىمدى ەكونوميكالىق مۇددەلەرىنە ساي ءارى ينۆەستيتسيا تارتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ - بۇل ەرەكشە مارتەبەگە يە، جەدەلدەتىلگەن دامۋدىڭ زاماناۋي سيفرلىق قالاسىن قۇرۋعا باعىتتالعان يننوۆاتسيالىق شەشىم، — دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇل رەتتە ەلىمىزدە ارنايى قۇقىقتىق رەجيمدەردىڭ پايدا بولۋى ەلدىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىمىنا اسەر ەتپەيتىنى باسا ايتىلدى. اۋماقتىڭ تۇراقتىلىق پرينتسيپى ساقتالادى ءارى ماڭىزدى بولىپ قالا بەرەدى، بۇل ونىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ ءبىرىنشى بولىمىندە - «كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىم نەگىزدەرىندە» بەكىتىلۋىمەن دالەلدەنەدى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندادى. قازىرگى ۋاقىتتا پارلامەنتتە «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارناۋلى مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ جوباسى قارالۋدا.
ينستيتۋتسيونالدىق بازا قۇرۋمەن قاتار ينۆەستورلار ءۇشىن تارتىمدى ورتا قالىپتاستىراتىن جانە قالا ەكونوميكاسىنىڭ وسۋىنە جاڭا سەرپىن بەرەتىن جۇيە قۇراۋشى جوبالاردى ىسكە قوسۋ بويىنشا پراكتيكالىق جۇمىس جۇرگىزىلۋدە. باسىم باعىتتار قاتارىندا قالانىڭ ساۋلەتتىك-ىسكەرلىك وزەگى رەتىندە Iconic Complex كوپ فۋنكسيونالدى كەشەنىن جانە جوعارى بىلىكتى ماماندار دايارلايتىن ءارى وزىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ ورتالىعى رەتىندە KAIST Kazakhstan تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتىن سالۋ جوبالارى بار.
جالپى ينۆەستيتسيالىق پورتفەل ونەركاسىپ، لوگيستيكا، اگرووڭدەۋ، قىزمەت كورسەتۋ جانە كرەاتيۆتى يندۋستريا سالالارىنداعى جالپى كولەمى شامامەن 1,8 تريلليون تەڭگە بولاتىن 44 جوبادان تۇرادى. ولاردى جۇزەگە اسىرۋ 30 مىڭنان استام جۇمىس ورنىن اشۋعا جانە Alatau City تۇراقتى ەكونوميكالىق ورتا قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ينجەنەرلىك جانە كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا باسا نازار اۋدارىلدى. ءبىرقاتار باعىت بويىنشا جوبالار كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلۋدا:
ەنەرگيامەن قامتاماسىز ەتۋ - «ارنا» قوسالقى ستانساسىنىڭ قۇرىلىسى 220/110 ك ۆ، 6 قوسالقى ستانسانى جوبالاۋ؛
سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ - «ىنتىماق» سۋ توعانىنىڭ قۋاتىن كەڭەيتۋ، ءۇش سۋ توعانىنىڭ قۇرىلىسى، اعىن سۋدى تازارتۋ ستانساسى جانە سۋ تاراتۋشى كوللەكتورلار سالۋ؛
گازبەن قامتۋ - «Gate City-1» جاڭا اۆتوماتتاندىرىلعان گاز تاراتۋ ستانساسىنىڭ (ا گ س) قۇرىلىسىن جوبالاۋ، جەتىگەن اگتس قۇرىلىسىن اياقتاۋ؛
جول ينفراقۇرىلىمى — Growing جانە Gate District-كە جول وتپەسىن سالۋ بويىنشا قۇجاتتاما ازىرلەنۋدە جانە EPC- F كەلىسىمشارتتارى شەڭبەرىندە Golden District-تە جول وتپەسىن جانە ينجەنەرلىك جەلىلەرى بار جول سالۋ كوزدەلگەن.
Alatau City Authority مەملەكەتتىك قورىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى مىندەتىن اتقارۋشى الىشەر ءابدىقادىروۆ الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ بويىنشا تۇجىرىمدامالىق جانە قالا قۇرىلىسى جوسپارلارى، دامۋ ستراتەگياسى سياقتى ىرگەلى قۇجاتتاردىڭ ازىرلەنگەنى تۋرالى باياندادى.
تۇجىرىمدامالىق جوسپاردى ەنگىزۋ قالانىڭ ستراتەگيالىق جانە كەڭىستىكتىك دامۋىن ايقىندايدى. قالا قۇرىلىسى جوسپارى مەن دامۋ ستراتەگياسى ايماقتارعا ءبولۋدى جانە قۇرىلىس پارامەترلەرىن، سونداي- اق تۇرعىن ءۇيدىڭ ءومىر ءسۇرۋ ورتاسىنىڭ ساپاسىنا قويىلاتىن تالاپتاردى، ونىڭ ىشىندە عيماراتتاردىڭ بيىكتىگى بويىنشا شەكتەۋلەردى، كوگالداندىرۋ جانە اباتتاندىرۋ نورمالارىن، اۋماقتىڭ جەلدەتىلۋىن جانە جەكە كولىكتەر مەن اۆتوتۇراقتاردىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى. دامۋ ستراتەگياسى سالالىق اكتىلەر مەن ينۆەستيتسيالىق جوسپاردى بەكىتۋگە، سونداي- اق الاتاۋ قالاسىنىڭ جەدەل دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن پرەفەرەنتسيالار بەرۋگە نەگىز بولادى.
ساپالى ادامي كاپيتالدى قالىپتاستىرۋ تاسىلدەرى جەكە قاراستىرىلدى. شىنجىن، دۋباي جانە سينگاپۋردىڭ تابىستى تاجىريبەسىن ەسكەرە وتىرىپ، الاتاۋدا ادامي كاپيتالدى قالىپتاستىرۋدىڭ كەزەڭدىك مودەلى ۇسىنىلادى. بۇل مودەل ساپا باسىمدىعى بار ەڭبەك رەسۋرستارىنىڭ باسقارىلاتىن جانە سەلەكتيۆتى اعىنى پرينتسيپتەرىنە نەگىزدەلگەن.
نەگىزگى باعدارلاردىڭ قاتارىندا كوشى-قون ساياساتىن ەكونوميكانىڭ قاجەتتىلىكتەرىمەن بايلانىستىرۋ، جۇمىسپەن قامتۋدى ينستيتۋتسيونالدىق رەتتەۋ جانە ەل ىشىندە داعدىلار مەن قۇزىرەتتەردى جۇيەلى جاڭعىرتۋ ەسەبىنەن ەڭبەك نارىعىنىڭ جوعارى بىلىكتى جانە باسقارۋشىلىق سەگمەنتتەرىندەگى قازاقستاندىق مامانداردىڭ بارىنشا جوعارى ۇلەسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاعدايلار جاساۋ كورسەتىلگەن.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا كەڭەسكە قاتىسۋشىلار الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ بويىنشا ۇسىنىلعان تاسىلدەر مەن جۇمىس باعىتتارىن قولدادى. قالانىڭ ەكوجۇيەسىن تولىققاندى قالىپتاستىرۋ ءۇشىن دەربەس اكتىلەردى ازىرلەۋ باسىم مىندەت بولىپ سانالاتىنى اتاپ ءوتىلدى.
وسى جۇمىستى ۇيلەستىرۋ جانە سۇيەمەلدەۋ ماقساتىندا قاجەتتى ماسەلەلەردى ۋاقتىلى قاراپ ءارى جەدەل شەشىمدەر قابىلداۋ ءۇشىن جەدەل كوميتەت قۇرىلدى.
بارلىق نورماتيۆتىك اكتىلەردى ازىرلەۋ ولاردىڭ ينۆەستورلار ءۇشىن ايقىندىلىعى مەن اشىقتىعىنا باعدارلانۋى ءتيىس ەكەندىگى اتاپ ءوتىلدى. وسىعان بايلانىستى الاتاۋ اكتىلەرىن ازىرلەۋگە جانە ساراپتاۋعا وتاندىق ساراپشىلارمەن قاتار حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرىن تارتۋ تاپسىرىلدى.
پرەمەر-مينيستر تابىستى پرواكتيۆتى ينۆەستيتسيالىق ساياساتتى جۇرگىزۋ ءۇشىن ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمدى، اسىرەسە ءىرى زاكىرلىك جوبالاردى قارقىندى دامىتۋ تالاپ ەتىلەتىنىن اتاپ ءوتتى. الاتاۋ قالاسىنىڭ ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا مينيسترلىكتەرگە الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدىگىمەن بىرلەسىپ ءبىرقاتار تاپسىرما بەرىلدى.
سونداي-اق ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە قارجىلىق سيپاتتاعى ءبىرقاتار شەشىم قابىلداندى.
ايتا كەتەلىك ەلىمىزدە وڭدەۋ ونەركاسىبىدەگى ءوسىم مەن ينۆەستيتسيالىق بەلسەندىلىك ارتقان ەدى.