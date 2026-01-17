الاتاۋ قالاسىنا 2 جىل: بولاشاق مەگاپوليستە قانداي وزگەرىس بار
الاتاۋ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ اۋماعىندا الاتاۋ قالاسىنىڭ قۇرىلعانىنا 2 جىل تولىپ وتىر. وسى ۋاقىت ارالىعىندا بولاشاق سيفرلىق مەگاپوليستە قانداي وزگەرىستەر بولعانىن Kazinform ءتىلشىسى انىقتاپ كوردى.
2024 -جىلدىڭ قاڭتار ايىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاۋلىسىمەن الماتى وبلىسى ىلە اۋدانىنىڭ جەتىگەن اۋىلى وبلىستىق ماڭىزى بار قالا ساناتىنا جاتقىزىلىپ، اتاۋى الاتاۋ قالاسى بولىپ وزگەرتىلدى.
ال 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا پرەزيدەنت الاتاۋ قالاسىنا ارناۋلى مارتەبە بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. ول بويىنشا Alatau City ايماقتاعى تولىق سيفرلانعان العاشقى قالاعا اينالۋعا ءتيىس.
الاتاۋ اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قالا قۇرىلماس بۇرىن 2024 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىندا مۇندا حالىق سانى 52086 ادام بولعان. 2025 -جىلدىڭ 1 -جەلتوقسانىنداعى مالىمەت بويىنشا تۇرعىندارى سانى ارتىپ، 54747 ادامعا جەتكەن.
قالا حالقىنىڭ باسىم بولىگى 36-60 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتار — 17143 ادام. بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر ەكىنشى ورىندا، 0-17 جاس ارالىعىندا 15972 ادام بار.
18-35 جاس ارالىعىنداعى جاستار سانى — 11908
جاڭا الەۋمەتتىك نىساندار
قالا اتاۋىن العانىمەن، بۇرىنعى اۋىلداردان قۇرالعان شاھاردا جاڭادان اشىلعان الەۋمەتتىك نىساندار كوپ ەمەس. الاتاۋ اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 2024 -جىلى ەڭبەك شاعىناۋدانىندا 600 ورىندىق «كەلەشەك مەكتەبى» اشىلعان.
ال 2025 -جىلى وسى شاعىن اۋداندا 15 كەلۋشىگە ارنالعان فەلدشەرلىك-اكۋشەرلىك پۋنكت پايدالانۋعا بەرىلدى.
ودان بولەك جاڭا ارنا شاعىناۋدانىندا 15 كەلۋشىگە ارنالعان فەلدشەرلىك- اكۋشەرلىك پۋنكتتىڭ قۇرىلىسى اياقتالعان.
قازىر نىساندى پايدالانۋعا بەرۋ ءۇشىن قابىلداۋ- تاپسىرۋ اكتىسىن راسىمدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
— بيىل اقپان ايىندا قويانقۇس شاعىناۋدانىندا 900 ورىنعا ارنالعان «كەلەشەك مەكتەبىن» پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىمەن قاتار 2026 -جىلى جەتىگەن شاعىناۋدانىندا مادەنيەت ءۇيىن، زارەچنىيدا دەنەشىنىقتىرۋ جانە ساۋىقتىرۋ ورتالىعىن، قويانقۇس ىقشاماۋدانىندا سپورت زال قۇرىلىسىن باستاۋ جوسپارلانعان، — دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ينۆەستيتسيالىق جوبالار
الاتاۋ قالاسىنىڭ باسشىلىعى 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 2025 -جىلى نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 3 ەسەدەي وسكەنىن مالىمدەدى.
— نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كورسەتكىشى 2024 -جىلى 37,1 ميلليارد تەڭگە بولسا، 2025 -جىلى 120 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. ونىڭ 80 پايىزى جەكە ينۆەستيتسيا ەسەبىنەن، — دەپ اتاپ ءوتتى اكىمدىكتەن.
بۇگىنگى كۇنى قالا اۋماعىندا جالپى قۇنى 500 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 17 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
ونىڭ ءبىرى — ينۆەستيتسيا كولەمى 10 ميلليارد تەڭگە بولاتىن يندۋستريالىق پاركتىڭ ەكىنشى كەزەڭىن ىسكە قوسۋ بولسا، تاعى ءبىرى — 73,3 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى كولىك- لوگيستيكا ورتالىعىن سالۋ. بۇل تۋرالى QAZAQ INVEST 2025 حالىقارالىق فورۋمىندا الماتى وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋستام يساتايەۆ ايتقان ەدى.
جاڭا اۋداندارداعى ينجەنەرلىك جەلىلەر
قالا اكىمدىگى بىلتىر قولدانىستاعى ەلدى مەكەندەردە 43,2 ك م ەلەكتر ەنەرگيا جەلىلەرى تارتىلىپ، 11 ترانسفورماتورلىق قوسالقى ستانتسيا جاڭارتىلعانىن حابارلادى. سونداي- اق 12 ك م سۋ قۇبىرى تارتىلىپ، 16 ك م كارىز جەلىلەرىنىڭ اپاتتىق بولىگى جوندەلگەن.
43,5 ك م جولعا اعىمداعى جوندەۋ جۇمىستارى، 13,5 ك م جولعا جەرگىلىكتى ۋچاسكەلەردى اسفالتتاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن. داۋلەت ىقشاماۋدانىنا گاز جەلىلەرى تارتىلعان.
ال تسيفرلىق قالانىڭ جاڭادان سالىناتىن اۋداندارىندا ينجەنەرلىك جەلىلەردى جۇرگىزۋ جۇمىستارى ءالى باستالماعان. قازىر بۇل جۇمىس جوبالاۋ ساتىسىندا.
— قازىرگى ۋاقىتتا جاڭادان سالىناتىن اۋداندارعا الاتاۋ قالاسى بويىنشا ينجەنەرلىك- ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ بويىنشا جول كارتاسى بەكىتىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا ءبىرىنشى كەزەكتەگى ينجەنەرلىك- ينفراقۇرىلىمدىق نىسانداردى جوبالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، — دەلىنگەن اكىمدىك جاۋابىندا.
ەسكە سالايىق، بىلتىر الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋ جوسپارى تانىستىرىلعان بولاتىن. ول بويىنشا مەگاپوليس 4 اۋدانعا بولىنەدى:
— Gate District اۋدانى — قارجى- ىسكەرلىك جانە حالىقارالىق ساۋدا ورتالىعىنا اينالادى. ول وتەگەن باتىر، پوكروۆكا، قويانقۇس، ىنتىماق جانە جاڭالىق ەلدى مەكەندەرىنىڭ ورتاسىندا ورنالاسادى
— Golden District اۋدانى — ەڭ ۇزدىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى بار، زاماناۋي مەديتسينانىڭ ورتالىق بولماق. اۋماعى 15 مىڭ گەكتاردان اساتىن بۇل اۋدان كىشى الماتى مەن قاسكەلەڭ وزەندەرى اراسىنداعى جولدىڭ بويىنا ورنالاسادى.
— Growing District اۋدانى — عىلىمي- وندىرىستىك ورتالىق جانە قازاقستاندى قىتاي مەن رەسەيمەن بايلانىستىراتىن ءىرى كولىك تورابىنا اينالادى. الماتى — قاپشاعاي تاسجولى مەن جەتىگەن — قازىبەك تەمىرجولىنىڭ بويىندا ورنالاسادى.
— Green District اۋدانى — تۋريزم، ەكولوگيا جانە دەمالىس اۋدانى. مۇندا كازينو ورتالىعى، تابيعي ايماقتار مەن بەلسەندى دەمالىس ينفراقۇرىلىمى بىرىكتىرىلەدى. ول قاپشاعاي سۋ قويماسى مەن قاسكەلەڭ وزەنىنىڭ جاعالاۋىندا، قونايەۆ قالاسىنىڭ جانىندا 31 مىڭ گەكتاردان استام اۋماقتى قامتيدى.
جاڭا قالانىڭ بولاشاعى مەن بۇگىنگى كەلبەتى تۋرالى تولىعىراق وسى سىلتەمەدەن وقي الاسىزدار.
اۆتور
دوسبول اتاجان