الاتاۋ قالاسىندا ەكولوگيالىق اۆياتسيالىق وتىن ءوندىرۋ ەكوجۇيەسى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ گونكونگتىق Full Vision Capital كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى دوكتور پيتەر ليمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
وندا ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ۇزاقمەرزىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆالارى، اتاپ ايتقاندا، ەكولوگيالىق تازا اۆياتسيالىق وتىن ءوندىرىسىن (Sustainable Aviation Fuel, SAF) دامىتۋ، زياتكەرلىك ەنەرگەتيكالىق شەشىمدەردى جانە ەنەرگيانى جيناقتاۋدىڭ زاماناۋي جۇيەلەرىن ەنگىزۋ سالاسىنداعى ماسەلەلەر تالقىلاندى.
الاتاۋ قالاسىنىڭ اۋماعىندا العاشقى تاجىريبەلىك پيلوتتىق جوبانى ىسكە قوسۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
- «الاتاۋ قالاسىنىڭ ارنايى قۇقىقتىق رەجيمى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭ ينۆەستورلارعا قۇقىقتىق ايقىندىقتى، تۇراقتى سالىق جاعدايلارىن جانە «ءبىر تەرەزە» رەجيمىن ۇسىنادى. الاتاۋ قالاسى تەحنولوگيالار مەن ءسىزدىڭ ديەۆەلوپەرلىك تاجىريبەڭىزدى لوكاليزاتسيالاۋ ءۇشىن پيلوتتىق الاڭ بولا الادى. ۇكىمەت بارلىق قاجەتتى قولداۋدى كورسەتۋگە دايىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
پيتەر لي full Vision Capital مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى اراسىنداعى سەرىكتەستىكتىڭ ۇزاقمەرزىمدى جانە اۋقىمدى مودەلىن قۇرۋعا باعىتتالعان ودان ارعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ءوزىنىڭ كوزقاراسىن ۇسىندى.
- الاتاۋ قالاسىنىڭ «جاسىل» ترانسفورماتسياسىن قولداۋ ماقساتىندا قازاقستان ۇكىمەتىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتۋ ءبىز ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە. وسى ارىپتەستىك اياسىندا ءبىز الاتاۋعا، سونداي-اق قازاقستانعا دا تۇراقتى قالا دامۋىنىڭ جاڭا حالىقارالىق ستاندارتىن قالىپتاستىرۋعا كومەكتەسەتىن يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋدى كوزدەپ وتىرمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى دوكتور پيتەر لي.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا Alatau City Authority, قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە كولىك مينيسترلىكتەرى مەن Full Vision Capital كومپانياسى اراسىندا Green Kazakhstan جوباسى بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
قۇجات تۇراقتى اۆياتسيالىق وتىن ءوندىرۋ بويىنشا - اۋىل شارۋاشىلىعى شيكىزاتىن وسىرۋدەن باستاپ ونى قايتا وڭدەۋگە جانە دايىن ءونىمدى شىعارۋعا دەيىنگى ينتەگراتسيالانعان ەكوجۇيەنى قۇرۋدى پىسىقتاۋدى كوزدەيدى. سونداي-اق تاراپتار ەنەرگيامەن جابدىقتاۋ سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن ينتەگراتسيالاۋ ءۇشىن اقىلدى ەنەرگەتيكا مەن نيكەل-سۋتەكتى ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەلەرى سالاسىنداعى شەشىمدەردى ەنگىزۋ مۇمكىندىكتەرىن زەردەلەيدى.
پرەمەر-مينيستر سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندار مەن AlatauCity Authority-گە پيلوتتىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا جاردەم كورسەتۋدى تاپسىردى.
Full Vision Capital كومپانياسى دوكتور پيتەر لي نەگىزىن قالاعان ينۆەستيتسيالىق- ينكۋباتسيالىق پلاتفورما بولىپ سانالادى. كومپانيا «جاسىل» ەكونوميكا مەن وزىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى جوبالاردى دامىتۋعا باعىتتالعان. كومپانيا زياتكەرلىك ەنەرگەتيكالىق شەشىمدەر مەن زاماناۋي ەكولوگيالىق تەحنولوگيالار سالاسىنا ماماندانعان. دوكتور پيتەر لي - اكسيالارى گونكونگ قور بيرجاسىندا اينالىمدا جۇرگەن Henderson Land Group, The Hong Kong and China Gas Company Limited (Towngas) جانە Towngas Smart Energy Company Limited كومپانيالارىنىڭ ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، الاتاۋ ورتالىق ازياداعى العاشقى تولىق ينتەگراتسيالانعان سيفرلىق شاھار بولماق.