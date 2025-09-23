الاتاۋ قالاسى ازياداعى ەڭ ءىرى ارنايى ەكونوميكالىق ايماققا اينالۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - Alatau city ازياداعى ەڭ ءىرى ارنايى ەكونوميكالىق ايماققا اينالۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت جولداۋىن تالقىلاۋعا ارنالعان دوڭگەلەك ۇستەلدە ساراپشىلار قاۋىمى ايتتى. اتالعان جوبا بويىنشا قازىردىڭ وزىندە ارناۋلى اۋماق ءبولىنىپ، نەگىزگى ينفراقۇرىلىم جەلىلەرى تارتىلدى.
ودان بولەك، جيىنعا قاتىسۋشىلار ەلدەگى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق باستامالار مەن سەرپىندى جوبالارعا توقتالىپ، جولداۋدىڭ باسىم باعىتتارىن ءسوز ەتتى. اتاپ ايتقاندا، ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ، جاساندى زەردە مەن سيفرلىق دامۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى جەكە ۆەدومستۆو قۇرۋ، ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ جانە ادامي كاپيتالدى نىعايتۋ سىندى تاقىرىپتار قاۋزالدى. شاراعا ساراپشىلار، ەكونوميستەر مەن مەملەكەتتىك ورگان وكىلدەرى قاتىستى.
عابيت ماتايەۆ، ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى وڭىرلىك زەرتتەۋلەر جانە ءومىر ساپاسى ورتالىعىنىڭ جەتەكشى عىلىمي قىزمەتكەرى:
- Alatau city - الماتى وبلىسىندا ورنالاسقان بۇرىنعى جەتىگەن اۋىلى. مىسالى، قىتايداعى شىنجين قالاسىن الساق، ول دا كەزىندە كىشكەنتاي عانا بالىقشىلار اۋىلى بولعان. ال، بۇگىن تۇرعىندارىنىڭ سانى 17 ميلليوننان اسىپ كەتتى. سول تاجىريبەلەردى پايدالانىپ، جاڭادان اشىلىپ جاتقان Alatau city- ءدى سول دارەجەگە كوتەرۋ ماسەلەسى تالقىلاندى.
