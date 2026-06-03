الاتاۋ 2 ميلليونعا جۋىق تۇرعىنى بار قالاعا اينالادى
استانا. KAZINFORM - الاتاۋ قالاسى الداعى جىلدارى سينگاپۋر مەن شىنجىن سەكىلدى حالىقارالىق تەحنولوگيالىق ورتالىققا اينالۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى Jibek Joly راديوسىندا Alatau City Authority ۇيىمى باس اتقارۋشى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى بايان قوڭىربايەۆ حابارلادى.
جاڭا فورماتتاعى قالا
الاتاۋ قازاقستانداعى ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتار مەن يندۋستريالىق پاركتەردەن ەرەكشە. سەبەبى بۇل جوبا بەلگىلى ءبىر سالانى دامىتۋعا عانا ەمەس، ءومىر سۇرۋگە، جۇمىس ىستەۋگە جانە جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە قولايلى ورتا قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
- نەگىزگى ماقسات - ودان تولىققاندى جاڭا قالا قالىپتاستىرۋ، - دەدى بايان قوڭىربايەۆ.
ونىڭ سوزىنشە، قالا تەحنولوگيا، ءبىلىم بەرۋ جانە يننوۆاتسيانى توعىستىراتىن ءبىرتۇتاس ەكوجۇيە رەتىندە داميدى. الاتاۋدى باسقارۋ جۇيەسى دە وزگەشە بولادى. قالانىڭ دامۋىنا جاۋاپتى ۇيىمدى باس اتقارۋشى ديرەكتور باسقارادى، ال ستراتەگيالىق شەشىمدەردى پرەزيدەنت بەكىتەتىن كەڭەس قاداعالايدى.
- نەگىزگى ماقسات - اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتىپ، باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، - دەدى ول.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي باسقارۋ مودەلى دۋباي، سينگاپۋر جانە شىنجىن قالالارىندا تيىمدىلىگىن دالەلدەگەن.
2050 -جىلعا دەيىنگى جوسپار
قالانى دامىتۋ 30 جىلدىق ۇزاقمەرزىمدى جوسپارعا نەگىزدەلەدى. سونىمەن قاتار 15 جىلدىق دامۋ ستراتەگياسى مەن قالانىڭ ينفراقۇرىلىمىن ايقىندايتىن ماستەر- جوسپار ازىرلەنىپ جاتىر. قۇجاتتاردى جىل سوڭىنا دەيىن بەكىتۋ جوسپارلانعان.
بولجام بويىنشا، 2050 -جىلعا قاراي الاتاۋ حالقى 78 مىڭنان 1,8 ميلليون ادامعا دەيىن وسەدى. تەحنولوگيالىق وندىرىستەردە جاڭا جۇمىس ورىندارى ارتادى.
- عىلىم مەن تەحنولوگياعا نەگىزدەلگەن وندىرىستەردى دامىتۋ ناتيجەسىندە 1 ميلليونعا جۋىق جاڭا جۇمىس ورنى قۇرىلادى، - دەدى بايان قوڭىربايەۆ.
ماستەر- جوسپارعا سايكەس، قالا ءتورت اۋدانعا بولىنبەك. ولار - قارجىعا باعىتتالعان Gate City، مەديسينا، ءبىلىم جانە تەحنولوگيالار شوعىرلاناتىن Golden City، وندىرىستىك Manufacturing ايماعى جانە Green District جاسىل اۋدانى.
- قالا اۋماعىنىڭ 50 پايىزدان استامى جاسىل ايماق بولادى، - دەدى سپيكەر.
ينۆەستيتسيا مەن جاڭا مۇمكىندىكتەر
قازىردىڭ وزىندە جوباعا سينگاپۋر، قىتاي، كورەيا رەسپۋبليكاسى مەن تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن جالپى قۇنى 2 تريلليون تەڭگەدەن اساتىن 53 ينۆەستيتسيالىق جوبا تارتىلعان.
سپيكەردىڭ پىكىرىنشە، ينۆەستيتسيانىڭ تيىمدىلىگى قارجى كولەمىمەن ەمەس، ينۆەستورلار اكەلەتىن تەحنولوگيا ارقىلى ولشەنەدى.
- ءبىزدىڭ جاعدايدا ينۆەستورلار - smart money. نەگىزگى مىندەت - وسى ينۆەستيتسيالىق كاپيتال اعىنىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ، - دەدى ول.
الاتاۋدىڭ تاعى ءبىر ارتىقشىلىعى - ونىڭ ورنالاسقان جەرى. قالا قىتاي مەن ەۋروپانى جالعايتىن ماڭىزدى ترانزيتتىك باعىتتىڭ بويىندا تۇر. سوندىقتان جوبا قازاقستان مەن ورتالىق ازيا ءۇشىن عانا ەمەس، ازيا مەن باتىستى بايلانىستىراتىن سيفرلىق حاب رەتىندە تارتىمدى.
بايان قوڭىربايەۆتىڭ پىكىرىنشە، الاتاۋ جاڭا تەحنولوگيالار مەن سيفرلىق ەكونوميكانى دامىتۋعا ارنالعان تاجىريبە الاڭىنا اينالۋى ءتيىس.
- ءبىزدىڭ ماقسات - قالانى نولدەن باستاپ قۇرىپ، ەل مۇددەسىنە ساي ءتيىمدى باسقارۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ. كەيىن بۇل تاجىريبەنى باسقا وڭىرلەرگە دە تاراتۋعا بولادى، - دەپ تۇيىندەدى ول.