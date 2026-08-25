الداعى 3 جىلدا ۇلتتىق قورعا قانشا ءتۇسىم تۇسەدى - جۇمانعارين بولجامى
استانا. قازاقپارات - 2029 -جىلى ۇلتتىق قوردىڭ ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرى 70,6 ميلليارد دوللارعا وسەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا 2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامدارىن جاريالانعان پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى -ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەتتىك قارجىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا بيۋدجەت تاپشىلىعى 2027 -جىلى جالپى ىشكى ونىمگە قاتىستى 2,3 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەنىپ، 2029 -جىلى جالپى ىشكى ونىمگە قاتىستى 0,4 پايىزعا دەيىن تومەندەيدى. مۇنايدان تىس تاپشىلىق جالپى ىشكى ونىمگە قاتىستى 5,3 پايىزدان جالپى ىشكى ونىمگە قاتىستى 2,5 پايىزعا دەيىن قىسقارادى. وسىنى ەسكەرە وتىرىپ، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ شىعىستارى 2027 -جىلى - 30,2 تريلليون تەڭگەنى، 2028 -جىلى - 29,4 تريلليون تەڭگەنى جانە 2029 -جىلى 29,6 تريلليون تەڭگەنى قۇرايدى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ۆيتسە-پرەمەردىڭ پايىمىنشا، ۇلتتىق قورداعى جيناقتاردىڭ ۇلعايۋى بولجانىپ وتىر.
- بازالىق سسەناري كەزىندە ۇلتتىق قورعا تۇسىمدەردىڭ جالپى كولەمى 2027 -جىلى - 5,1 تريلليون تەڭگە، 2028 -جىلى - 5,5 تريلليون تەڭگە جانە 2029 -جىلى 5,7 تريلليون تەڭگە دەڭگەيىندە بولجانادى. ۇلتتىق قورعا تازا تۇسىمدەر 2027 -جىلى 0,5 تريلليون تەڭگە، 2028 -جىلى 1,4 تريلليون تەڭگە جانە 2029 -جىلى 2,0 تريلليون تەڭگە مولشەرىندە كۇتىلەدى. ۇلتتىق قوردىڭ ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرى 2027 -جىلى 65,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان 2029 -جىلى 70,6 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن وسەدى دەپ بولجانادى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا 2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامدارى مەن «2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدەت تۋرالى» زاڭ جوباسى، سونىمەن قاتار الداعى جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق بارىسى تالقىعا سالىنادى.
ۇكىمەت الداعى 3 جىلدا ۇلتتىق قوردان 5 تريلليون تەڭگە نىسانالى ترانسفەرت الماق
الداعى 3 جىل ىشىندە بيۋدجەت تاپشىلىعى 4 تريلليون تەڭگە بولادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا 2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامدارىن جاريالانعان پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى -ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ءمالىم ەتتى.
- تاۋارلار ەكسپورتى بولجام بويىنشا 2027 -جىلى 82,8 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان 2029 -جىلى 88,5 ميللياردد ا ق ش دوللارىنا دەيىن وسەدى، يمپورت 80,5-تەن 88,4 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن. ينفلياتسيانىڭ بولجامدى ءدالىزى 2027 -جىلى 7,5-9,5 پايىز، 2028-2029 -جىلدارى 6-8 پايىز دەڭگەيىندە انىقتالعان، - دەدى ول.
سەرىك جۇمانعارين ماكرو بولجامنىڭ نەگىزىندە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ كىرىسى بولجام بويىنشا 2027 -جىلى - 19,9 تريلليون تەڭگە، 2028 -جىلى - 21,7 تريلليون تەڭگە، 2029 -جىلى 23,4 تريلليون تەڭگە بولاتىنىن ايتتى.
- كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت بيۋدجەت ەرەجەسىن ەسكەرە وتىرىپ 2027-2028 -جىلدارى 2 تريلليون 430 ميلليارد تەڭگە جانە 2029 -جىلى 2 تريلليون تەڭگە كولەمىندە ايقىندالدى. سونداي-اق اسا ماڭىزدى نىساندار مەن جالپى ەل ءۇشىن ماڭىزى بار جوبالاردى قارجىلاندىرۋعا ۇلتتىق قوردان 2027 -جىلى 2 تريلليون تەڭگە جانە 2028-2029 -جىلدارى ءار جىلعا 1,5 تريلليون تەڭگە نىسانالى ترانسفەرت قاراستىرىلعان، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.