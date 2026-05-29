مال دارىگەرلەرىنىڭ جالاقىسى وسەدى
استانا. قازاقپارات - مال دارىگەرلەرىنىڭ جالاقىسى وسەدى. ۇكىمەت ۆەتەريناريا سالاسىن دامىتۋدىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى كەشەندى جوسپارىن بەكىتتى. ءتيىستى قاۋلىعا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قول قويدى.
جاڭا قۇجاتقا سايكەس اسا قاۋىپتى اۋرۋلارعا قارسى كۇرەس، ۆەتەريناريا ماماندارىنىڭ ەڭبەكاقىسىن كوتەرۋ، مەكەمەلەردىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسىن جاقسارتۋ، ەكسپورت الەۋەتىن ارتتىرۋ جانە ىشكى نارىقتى قورعاۋعا باسىمدىق بەرىلىپ وتىر. بۇگىنگى تاڭدا ەلدە 21 زاۋىت ۆەتەريناريالىق پرەپارات وندىرەدى. تەحنيكالىق تالاپتارعا ساي كەلمەيتىن ونىمدەردىڭ ىشكى نارىققا ەنۋىنە جول بەرمەۋ ءۇشىن شەكارا ماڭىندا 67 باقىلاۋ بەكەتى جۇمىس ىستەپ تۇر. سونىمەن قاتار دەرەكتەردى جيناۋ جانە تەكسەرۋ پروتسەستەرى سيفرلىق جۇيەگە كوشىرىلدى.
كەشەندى جوسپار اياسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ اۋماقتىق بولىمشەلەرى مەن ۆەدومستۆولىق ۇيىمدارىنىڭ ماتەريالدىق- تەحنيكالىق بازاسىن %80- عا دەيىن جاڭارتۋ جوسپارلانىپ وتىر.