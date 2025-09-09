پاكىستان قازاقستاندا تىڭايتقىش وندىرۋگە نيەتتى - مينيستر ساپارىندا قانداي كەلىسىمدەر ورنادى
يسلاماباد. KAZINFORM - ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ينۆەستيتسيا كوميتەتى ءتوراعاسى عابيدوللا وسپانقۇلوۆ قازاقستان مەن پاكىستان اراسىندا ينۆەستيتسيالىق قاتىناستاردىڭ قاي باعىتتا ءوربيتىنىن ايتىپ بەردى جانە تاۋار اينالىمىن 1 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋ ماقساتى تۋرالى ءوز پىكىرىن ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 250 ميلليون حالقى بار پاكىستاننىڭ قازاقستانعا قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلەدى. ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ رەسمي ساپارىندا ەكى ەل اراسىندا ساۋدا، لوگيستيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى، IT، قارجى سالالارىندا 20-عا جۋىق كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى.
- ەڭ الدىمەن پاكىستان قازاقستاندىق لوگيستيكالىق كومپانيالارىمەن ىنتىماقتاستىق قۇرۋ نيەتىن ءبىلدىرىپ وتىر. بۇل ەكى تاراپقا دا وتە پايدالى. ويتكەنى قازاقستان مەن پاكىستان اراسىندا لوگيستيكانى دۇرىس قۇرار بولساق، تاۋار اينالىمى ارتادى. وعان قوسا، پاكىستان كومپانيالارى اۋىل شارۋاشىلىعىندا تىڭايتقىشتاردى پايدالانۋعا ىنتالى. سوندىقتان پاكىستاندىق Fauji Group قازاقستاندا كالي، فوسفات جانە ازوت تىڭايتقىشتارىن ءوندىرۋدى جانە ونى تەرەڭ وڭدەۋدەن وتكىزىپ، ءوز ەلىنە تاسىمالداۋ تۋرالى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ كەلەدى. ەگەر بۇل جوبا جۇزەگە اسسا، ەلىمىزدە ءوندىرىس داميدى، ول تاۋاردى ەكسپورتتايمىز جانە جاڭا جۇمىس ورىندارى قۇرىلادى. وففتەيك كەلىسىمشارتتارمەن، ياعني تاۋاردى الدىن الا ساتۋ ارقىلى ءوندىرىس كومپانيالارىن ىنتالاندىرامىز. بۇل قوسىمشا ينۆەستيتسيا، قوسىمشا قاراجات، - دەدى ع. وسپانقۇلوۆ اگەنتتىك تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
پاكىستاندىق كاسىپكەرلەر باسقا دا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن، سونىڭ ىشىندە كارتوپتى قازاقستاندا ءوسىرۋ جانە باسقا ەلدەرگە تاسىمالداۋ ماسەلەسىن دە تالقىلاعان.
سونىمەن بىرگە، ينۆەستيتسيانى دامىتۋ سالاسىندا پاكىستاندىق تاراپ قازاقستاننىڭ لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمىنا قارجى سالعىسى كەلەدى.
- بۇل ارقىلى ءبىز ترانسكاسپي ماگيسترالىن دامىتامىز، وڭتۇستىك پەن سولتۇستىكتى جالعايتىن ءدالىز دە دامي تۇسەدى. مۇنىڭ ءبىز ەكى جولىن قاراستىرىپ وتىرمىز، بىرىنشىدەن پاكىستاننىڭ كاراچي پورتى ارقىلى تەڭىزگە جول اشۋعا بولادى جانە قۇرلىق ارقىلى تەمىرجولدى دامىتۋعا بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىك وكىلى.
IT سالاسىندا دا قازاقستاننىڭ جەتىستىكتەرىن پاكىستاندىق تاراپ قىزىعۋشىلىقپەن زەرتتەپ جاتىر جانە ءوز مەملەكەتىندە پايدالانعىسى كەلەدى.
- ونىڭ ىشىندە E- Gov، مەملەكەتتىڭ حالىققا بەرەتىن قىزمەتتەرىن اۆتوماتتاندىرۋ جانە سيفرلاندىرۋ بويىنشا قازاقستاننىڭ جەتىستىكتەرى زەردەلەنىپ جاتىر. وعان قوسا، FinTech باعىتىندا - بانك، قارجى سالاسىنداعى قارىم-قاتىناستى كۇشەيتۋ ارقىلى تەحنولوگيالارىمىزدى ترانسفەرلەيمىز. بۇل دا قازاقستاندىق ونىمدەردىڭ ەكسپورتقا شىعۋ الەۋەتىنىڭ جوعارى ەكەنىن كورسەتىپ وتىر. پاكىستاندىق «Askari bank» ەكى ەلدىڭ بيزنەسىنىڭ قارجىلاي تولەم جۇرگىزەتىن كوررەسپوندەنتتىك شوتتاردى اشۋ ءۇشىن «بانك سەنتركرەديتپەن» كەلىسىم ورناتىپ جاتىر، - دەدى سپيكەر.
ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تا جولعا قويىلىپ كەلەدى. ونىڭ ىشىندە مەديتسينالىق وقۋ ورىندارىنىڭ پاكىستاندىق ستۋدەنتتەردى وقىتۋى، قازاقستاندىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ پاكىستاندا جۇمىس ىستەۋىنە جول اشۋ بويىنشا كەلىسىمدەر بار.
- تاسىمالداۋ، ەكى ەل حالقىنىڭ تۋريستىك الماسۋى بويىنشا تىكەلەي اۋە رەيستەرىن اشۋ ماسەلەسى دە كوتەرىلدى. ويتكەنى قازاقستان مەن پاكىستان ۋاقىت بويىنشا جاقىن ورنالاسقان، استانادان 3 ساعاتتا، الماتىدان 1,5-2 ساعاتتا ۇشىپ جەتۋگە بولادى. سوندىقتان وسى سالانى دامىتساق، تۋريستىك اعىن دا كوبەيەدى. بۇل ءۇشىن قوس مەملەكەتتىڭ اۋە كومپانيالارىمەن تالقىلاۋ جۇرگىزىلەدى، سەبەبى ءاربىر رەيس پايدالى، ءتيىمدى بولۋى كەرەك. قازىر ەكى ەل اراسىندا اۋە رەيسى جوق، - دەدى ع. وسپانقۇلوۆ.
سپيكەر قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى تاۋار اينالىمىن 1 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋ ابدەن مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ وتىر.
- بيزنەستىڭ كوتەرىپ وتىرعان ماسەلەسى - بايلانىس ورناتۋ. ياعني لوگيستيكا، ترانسپورت تاسىمالداۋ مارشرۋتتارىن كۇشەيتۋىمىز كەرەك. بۇل مۋلتيمودالدىق باعىتتا بولادى، اۋە، تەمىرجول، اۆتوكولىك، وعان قوسا، تەڭىز ارقىلى تاسىمالداۋدى دا قاراستىرىپ وتىرمىز. تاۋارلىق پوزيتسيالاردىڭ سانىن دا كوبەيتەمىز. بىلتىرعى جىلمەن سالىستىرعاننىڭ وزىندە قارقىندى ءوسىم بايقالادى. قازىر ترانسپورتتىق لوگيستيكالىق مارشرۋتتاردى تاعى كۇشەيتە الامىز، ويتكەنى بىرنەشە لوگيستيكالىق كومپانيالار قازاقستانعا كەلۋگە مۇددەلى. بۇل قازاقستانعا دا ءتيىمدى. سوندىقتان ەكى جاقتان كولىك-لوگيستيكالىق كونسورتسيۋم قۇرىلسا، بۇل تاۋار اينالىمىنا وتە جاقسى سەپتىگىن تيگىزەدى. شامامەن 1-2 جىلدا 1 ميلليارد دوللار مەجەسىنە جەتە الامىز، - دەدى عابيدوللا وسپانقۇلوۆ.
بۇدان بۇرىن قازاقستان مەن پاكىستان 2025- 2026 -جىلدارعا ارنالعان ءىس-شارالار جوسپارىنا قول قويعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى