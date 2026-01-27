اكىمدىكتەر «ورناتتىق» دەگەن دارەتحانانىڭ كوبى جابىق بولىپ شىقتى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا تۋريستىك ايماقتارعا سانيتارلىق- گيگيەنالىق توراپ تارتۋ جۇمىستارىندا فورمالدىلىق باسىم ەكەنىن ايتتى
- كەي جەرلەردە اباتتاندىرۋعا قاتىستى ۇيىمداستىرۋشىلىق سيپاتتاعى ماسەلەلەر دە بار. دارەتحانالار مەن قوقىس كونتەينەرلەرىنىڭ بولماۋى دا وسىعان جاتادى. جاعاجاي ايماقتارى كوبىنەسە جابدىقتالماعان جانە ايماقتارعا بولىنبەگەن، مۇنداي جاعداي بارلىق وڭىرگە قاتىستى بولىپ تۇر، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، اكىمدىكتەر بەرگەن مالىمەت پەن شىنايى جاعداي ەكى بولەك بولاتىن جايتتار جيىلەگەن.
- وڭىرلەر بۇل ماسەلەنىڭ شەشىلگەنى جانە جالپى سانى 60 سانيتارلىق-گيگيەنالىق توراپتىڭ ورناتىلعانى تۋرالى ەسەپ بەردى. الايدا قايتا تەكسەرگەن كەزدە ولاردىڭ كوبى جابىق بولدى جانە جەلىلەرگە قوسىلماعان ەكەن، - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا تۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرى قارالىپ جاتىر.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي