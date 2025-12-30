ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:31, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەت ءتوراعاسى نۇرداۋلەت سۇيىندىكوۆ قىزمەتىنەن بوساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەت ءتوراعاسى نۇرداۋلەت سۇيىندىكوۆ قىزمەتىنەن بوساتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    СУИНДИКОВ Нурдаулет Мыктыбекович
    Фото: СЦК

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمىمەن نۇرداۋلەت مىقتىبەك ۇلى سۇيىندىكوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسىنىڭ اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، نۇرداۋلەت سۇيىندىكوۆ 2023 -جىلى 21 -قازاندا باس پروكۋراتۋرانىڭ اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
