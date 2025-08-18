ا ە س اتاۋىن تاڭداۋ: كونكۋرسقا دايىندىق باستالدى
استانا. KAZINFORM - اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك الماتى وبلىسىنىڭ جامبىل اۋدانىندا سالىنۋى جوسپارلانعان اتوم ەلەكتر ستانساسىنا اتاۋ بەرۋ بويىنشا جالپى حالىقتىق كونكۋرستى ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىنا كىرىستى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ۇسىنىسىنا سايكەس، اگەنتتىكتىڭ بۇيرىعىمەن 29- تامىزعا دەيىن كونكۋرستى وتكىزۋ الگوريتمىن جانە ونىڭ مەرزىمدەرى مەن ۇسىنىستاردى قابىلداۋ جانە قاراۋ ءتارتىبىن قامتيتىن ەرەجەلەر جوباسىن ازىرلەۋ تاپسىرىلعان جۇمىس توبى قۇرىلدى.
سونداي-اق قۇرامىنا قوعام وكىلدەرى، كرەاتيۆتىك يندۋستريا ماماندارى، اتوم ەنەرگەتيكاسى، فيلولوگيا جانە تاريح سالالارىنىڭ ساراپشىلارى كىرەتىن كونكۋرستىق كوميسسيا قۇرۋ جۇكتەلدى.
وسىعان دەيىن وسكەمەندە ا ە س ماماندارىن دايارلايتىن جاڭا ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلاتىنى تۋرالى جازدىق.
اۆتور
مارلان جيەمباي