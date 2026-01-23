اۋە رەيستەرىنە قاتىستى تاريفتىك ساياساتقا نازار اۋدارۋ كەرەك - ساراپشى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ماجىلىستە اۆياتسيالىق قىزمەت ماسەلەسىن تالقىلاۋ كەزىندە قوعامدىق پالاتا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى عالىم بايتوق اۆياپارككە قاتىستى پىكىر ايتتى.
- اۋە ساپارى مەن رەيستەردىڭ تۇراقتىلىعى ءالى دە جۇيەلى ماسەلە. اۆياوتىنىنىڭ باعاسىن تومەندەتۋ بويىنشا قابىلدانعان شارالارعا قاراماستان، سالادا قۇرىلىمدىق شەكتەۋلەر شەشىلمەگەن. بۇل تۇرعىدا يمپورتتىق كەروسينگە تاۋەلدىلىك، كەيبىر اۋە كومپانيالارىندا ۇشاقتاردىڭ كەشىگۋى، رەزەرۆتەگى ۇشاقتاردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى، سونداي-اق ءىرى قالالارداعى جاڭا تەرمينالدار مەن ەسكىرگەن وڭىرلىك اۋەجايلار اراسىنداعى ينفراقۇرىلىمنىڭ ايتارلىقتاي الشاقتىعى ماسەلەسى بار، - دەدى ع. بايتوق پارلامەنتى ءماجىلىسى جانىنداعى قوعامدىق پالاتا وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر اۋە تاسىمالىنا دەگەن سۇرانىس ارتىپ كەلەدى. ال اۆياپاركتىڭ مۇمكىندىگى ءتيىستى دەڭگەيدە شەشىلمەي جاتىر.
- الەۋمەتتىك جانە وڭىرلىك ماڭىزى بار حالىقارالىق باعىتتارداعى تاريفتىك ساياسات ەرەكشە نازار اۋدارۋدى تالاپ ەتەدى. ءىس جۇزىندە قازاقستاننان كورشىلەس ەلدەرگە تىكەلەي رەيستەر قىمباتقا ءتۇسىپ جاتادى. ال ءۇشىنشى ەلدەر ارقىلى شەتەلدىك اۋە كومپانيالارىن پايدالاناتىن رەيستەردىڭ قۇنى سونشالىقتى جوعارى ەمەس. بۇل ءبىرقاتار باعىتتا باسەكەلەستىكتىڭ شەكتەۋلى ەكەنىن بايقاتتى، - دەدى قوعامدىق پالاتا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ق ر كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ FlyArystan-نىڭ بۇرىنعى قىزمەتكەرىنىڭ ۇشاق بيلەتىنە قاتىستى جاريالاعان اقپاراتى تەكسەرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ