ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:07, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى جاڭا ەلشىسى قازاق تىلىندە سويلەدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ديپلوماتيالىق ميسسياسى ءوزىنىڭ Instagram اككاۋنتىندا ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى دجۋلي ستاففتتىڭ قازاقستاندىقتارعا قازاق تىلىندە ۇندەۋىنىڭ بەينەسىن جاريالادى.

    ەلشى ءوز ءسوزىن قازاق تىلىندە باستادى.

    - قۇرمەتتى دوستار، ارىپتەستەر جانە قازاقستاندىقتار! مەنىڭ اتىم دجۋلي ستاففت. ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى بولىپ قىزمەت ەتۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت، - دەدى ديپلومات.

    بەينەجازبادا ول ءوز ءسوزىن اعىلشىن تىلىندە جالعاستىرىپ، جوسپارلارى تۋرالى باياندادى. اتاپ ايتقاندا، ديپلومات قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى مادەنيەت پەن بىلىمنەن باستاپ ساۋدا مەن جاساندى ينتەللەكتىگە دەيىنگى ءارتۇرلى سالالاردا ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋ نيەتى تۋرالى مالىمدەدى.

    - بۇل ەكى مەملەكەت ءۇشىن دە ءوزارا ءتيىمدى ساۋدا، ينۆەستيتسيا جانە كاسىپكەرلىك باستامالاردى قولداۋعا كومەكتەسەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.

    ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن جىلدىڭ قازان ايىندا ا ق ش سەناتى دجۋلي ستاففتتى ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى كەلەسى ەلشىسى ەتىپ بەكىتتى.

    قاڭتار ايىنىڭ باسىندا اقوردا رەزيدەنتسياسىندا ا ق ش ەلشىسى دجۋلي ستاففت پەن بولگاريا ەلشىسى گەورگي ۆودەنسكيدىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى.

    سوڭعى جاڭالىقتار