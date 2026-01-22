ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى جاڭا ەلشىسى قازاق تىلىندە سويلەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ديپلوماتيالىق ميسسياسى ءوزىنىڭ Instagram اككاۋنتىندا ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى دجۋلي ستاففتتىڭ قازاقستاندىقتارعا قازاق تىلىندە ۇندەۋىنىڭ بەينەسىن جاريالادى.
ەلشى ءوز ءسوزىن قازاق تىلىندە باستادى.
- قۇرمەتتى دوستار، ارىپتەستەر جانە قازاقستاندىقتار! مەنىڭ اتىم دجۋلي ستاففت. ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى بولىپ قىزمەت ەتۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت، - دەدى ديپلومات.
بەينەجازبادا ول ءوز ءسوزىن اعىلشىن تىلىندە جالعاستىرىپ، جوسپارلارى تۋرالى باياندادى. اتاپ ايتقاندا، ديپلومات قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى مادەنيەت پەن بىلىمنەن باستاپ ساۋدا مەن جاساندى ينتەللەكتىگە دەيىنگى ءارتۇرلى سالالاردا ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋ نيەتى تۋرالى مالىمدەدى.
- بۇل ەكى مەملەكەت ءۇشىن دە ءوزارا ءتيىمدى ساۋدا، ينۆەستيتسيا جانە كاسىپكەرلىك باستامالاردى قولداۋعا كومەكتەسەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن جىلدىڭ قازان ايىندا ا ق ش سەناتى دجۋلي ستاففتتى ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى كەلەسى ەلشىسى ەتىپ بەكىتتى.
قاڭتار ايىنىڭ باسىندا اقوردا رەزيدەنتسياسىندا ا ق ش ەلشىسى دجۋلي ستاففت پەن بولگاريا ەلشىسى گەورگي ۆودەنسكيدىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى.