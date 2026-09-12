ا ق ش پرەزيدەنتى ارنايى وكىلى ارقىلى قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءوزىنىڭ قۇتتىقتاۋىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گوردى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپاٴسوز قىزمەتى.
بريكس سامميتى اياسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن كەزدەستى.
سەردجيو گور ەڭ اۋەلى قاسىم-جومارت توقايەۆقا قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعى قارساڭىندا پرەزيدەنت دونالد ترامپ جولداعان قۇتتىقتاۋ حاتتى تابىستادى.
مەملەكەت باسشىسى جىلى لەبىزى ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىنە العىس ايتىپ، امەريكا كوشباسشىسىن قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىراتىنىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاق-امەريكا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى قارقىندى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتىپ، ىقپالداستىق اياسىن ودان ءارى نىعايتۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
– قازىرگى ۋاقىتتا ماياميدە وتەتىن G20 سامميتىنە قاتىسۋعا دايىندالىپ ءجۇرمىن. بۇل ەكىجاقتى كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا جاقسى مۇمكىندىك دەپ ويلايمىن. ءوزارا ءتيىمدى ىقپالداستىقتى ىلگەرىلەتۋ جولىندا سوزدەن گورى ناقتى ىسكە كوشكەندى ءجون كورەمىز، – دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك مەملەكەت باسشىسى بريكس XVIII سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن نيۋ-دەلي قالاسىنا باردى.