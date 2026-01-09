ق ز
    20:45, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    وزبەكستان تايۆانمەن كەلىسسوزدەن سوڭ د س ۇ-نىڭ تەڭ قۇقىلى مۇشەسى اتانباق

    تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنا (د س ۇ) قوسىلۋ ءۇشىن 30 نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىنى قابىلداپ، قوسىمشا تاعى 30-عا جۋىق قۇجاتتى ازىرلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Өзбекстан Тайваньмен келіссөзден соң ДСҰ-ның тең құқылы мүшесі атанбақ
    Фото: Daryo.uz

    بۇل تۋرالى د س ۇ ماسەلەلەرى جونىندەگى وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ازيزبەك ۋرۋنوۆ ءمالىم ەتتى. رەسمي تاشكەنت بىلتىر 40-تان استام كەلىسسوز جۇرگىزىپ، ە و، قىتاي، رەسەي، ۇلى بريتانيا، شۆەيتساريا، كانادا، اۆستراليا جانە وزگە دە ەلدەرمەن ءتيىستى كەلىسىمدەرگە قول قويدى.

    - وزبەكستان دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنا قوسىلۋ بويىنشا 33 ەلمەن حاتتاماعا قول قويدى. ەندى تەك تايۆانمەن كەلىسسوزدى اياقتاۋ قالدى، - دەپ ءمالىم ەتتى ازيزبەك ۋرۋنوۆ.

    ول اتاپ وتكەندەي، وزبەكستان بۇل پروتسەستى بيىل ناۋرىزدا كامەرۋندا وتەتىن د س ۇ مينيسترلەر كونفەرەنسياسىنىڭ 14- وتىرىسىنا دەيىن اياقتاۋعا نيەتتى.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وزبەكستان د س ۇ-عا قوسىلۋ كەلىسسوزدەرىن 2025 -جىلى قورىتىندىلاۋدى جوسپارلاعان.

    ەسكە سالايىق، د س ۇ- عا قوسىلۋ بويىنشا وزبەك تاراپى 2024 -جىلى ا ق ش جانە قىتايمەن ارادا وتكەن كەلىسسوزدەرگە نۇكتە قويدى.

    اۆتور

    ءاليحان اسقار

     

