ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:17, 14 - اقپان 2026 | GMT +5

    ا ق ش ەلشىسى قازاقستاننىڭ بەيبىتشىلىك كەڭەسىندەگى ءرولىن اتادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى دجۋلي ستاففت استاناداعى ا ق ش ەلشىلىگىندە وتكەن رەسمي باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قازاقستاننىڭ گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋ ماسەلەلەرىمەن اينالىساتىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىندەگى ماڭىزدى ءرولىن اتاپ ءوتتى.

    Фото: Yerzhan Zhanibekov / Kazinform

    ديپلوماتتىڭ ايتۋىنشا، بەيبىتشىلىك كەڭەسى - گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋ مەن قايتا جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان جاڭا ءارى يننوۆاتسيالىق باستاما.

    ول قازاقستاننىڭ قۇرىلتايشى مەملەكەتتەردىڭ قاتارىندا بولۋىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    - بۇل - تاماشا ءارى زاڭدى قۇبىلىس. سەبەبى قازاقستان ءاردايىم كوپجاقتى ديپلوماتيانىڭ الدىڭعى قاتارىندا كەلەدى، - دەدى دجۋلي ستاففت.

    ەلشى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى قالاي جۇزەگە اسۋى ءتيىس دەگەن ۇستانىمىنا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - پرەزيدەنت ترامپ شىنىمەن دە پرەزيدەنت توقايەۆتىڭ قالپىنا كەلتىرۋ ۇدەرىسىن ىلگەرىلەتۋ جانە ونىڭ الداعى جىلدارى قالاي جۇزەگە اساتىنى جونىندەگى كوزقاراسىن قۇرمەتتەيدى، - دەدى ول.

    دجۋلي ستاففت كوشباسشىلار بۇل ماسەلەنى كەڭىنەن تالقىلاعانىن جانە الداعى ۋاقىتتا دا پىكىر الماسۋدى جالعاستىراتىنىن جەتكىزدى.

    قورىتىندىلاي كەلە، ەلشى قازاقستان مەن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بەيبىتشىلىك كەڭەسىندەگى ءرولى وتە ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    ەسكە سالايىق، 2026 -جىلعى 22- قاڭتاردا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ داۆوستا وتكەن دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋم اياسىندا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرىلعانىن رەسمي تۇردە جاريالاپ، وزگە ەلدەردى باستاماعا قوسىلۋعا شاقىرعان بولاتىن. كەڭەس جارعىسىنا 19 ەلدىڭ كوشباسشىلارى، سونىڭ ىشىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويعان.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش ەلشىسى دجۋلي ستاففتتى قابىلداعانى حابارلانعان ەدى.

