4,2 ميلليارد دوللار 300 لوكوموتيۆتىڭ قۇنى عانا ەمەس - ق ت ج كەلىسىم تۋرالى تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - «قازاقستان تەمىرجولى» ۇلتتىق كومپانياسى Kazinform ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا Wabtec كومپانياسىمەن اراداعى 4,2 ميلليارد دوللاردىڭ كەلىسىمى تۋرالى كەڭىرەك مالىمەت بەردى.
قازاقستان مينوريتارلىق اكسيونەرلەر قاۋىمداستىعىنىڭ (QAMS) تەلەگرام-ارناسى ق ت ج مەن Wabtec كومپانياسىنىڭ اراسىنداعى سوڭعى كەلىسىمنىڭ قازاقستان ءۇشىن تىم قىمباتقا تۇسەتىنىن، ءار لوكوموتيۆتىڭ قۇنى نارىقتاعى باعادان 2 ەسە قىمبات ەكەنى تۋرالى ساراپتاما جاريالاعان.
- ايتا كەتۋ كەرەك، الەۋمەتتىك جەلىلەردە 4 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا 300 بىرلىك جاڭا لوكوموتيۆ ساتىپ الىناتىنى تۋرالى اقپارات بەرىلگەن. 4 ميلليارد ا ق ش دوللارى 300 بىرلىك لوكوموتيۆ ساتىپ الۋدى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قولدانىستاعى سەرۆيستىك شارتتى 2058 -جىلعا دەيىنگى 15 جىل مەرزىمگە 405 بىرلىك لوكوموتيۆكە ۇزارتۋدى، سونداي-اق ساتىپ الىناتىن 300 بىرلىك لوكوموتيۆكە 2054 -جىلعا دەيىنگى 18 جىل مەرزىمگە تولىق سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋدى ۇيىمداستىرۋدى قامتيدى، - دەپ جازىلعان رەسمي جاۋاپتا.
اتالعان كەلىسىم اياسىندا Wabtec ەسەبىنەن KinetiX جۇيەسىنىڭ 5 جيىنتىعىن جوندەۋ كوزدەلگەن. ناقتى ايتساق، جىلجىمالى قۇرامدى ەسەپكە الۋ، باقىلاۋ جانە دياگنوستيكالاۋدىڭ سيفرلىق جۇيەسىن جەتكىزۋ، ءۇش جىل ىشىندە 505 بىرلىك لوكوموتيۆتىڭ تەجەگىش سيليندرلەرى مەن كومپرەسسورلارىن كۇردەلى جوندەۋ جوسپارلانىپ وتىر.
- سونداي-اق، كوممەرتسيالىق جانە الەۋمەتتىك تۇرعىدا ق ت ج ءۇشىن ۇلكەن ارتىقشىلىقتارعا قول جەتكىزىلدى. سەرۆيستىك ورتالىقتارى بار شالعاي وڭىرلەردە ورنالاسقان قىزمەتكەرلەر ءۇشىن الەۋمەتتىك نىساندار سالۋ كوزدەلگەن، - دەپ جازادى ق ت ج باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالساق، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يورك قالاسىنا رەسمي ساپارى اياسىندا ا ق ش ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكتىڭ قاتىسۋىمەن امەريكالىق Wabtec كومپانياسىمەن جالپى سوماسى 4,2 ميلليارد دوللار بولاتىن كەلىسىمگە قول قويۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي