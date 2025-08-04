40 قاباتتى قوناق ءۇي: الماتىدا قانداي جاعدايدا بيىك عيمارات سالۋعا رۇقسات بەرىلەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا تيميريازيەۆ كوشەسى مەن سەيفۋللين داڭعىلىنىڭ قيىلىسىندا 40 قاباتتى عيمارات سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
Kazinform ءتىلشىسىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن قالالىق جوسپارلاۋ جانە ۋربانيستيكا باسقارماسى مۇنداي بيىك نىساننىڭ قۇرىلىسىنا نەلىكتەن رۇقسات بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
ۆەدومستۆو جاۋابىنا سايكەس، اباي داڭعىلىنىڭ وڭتۇستىگىندە، ءال-فارابي داڭعىلىنىڭ سولتۇستىگىندە، ياسساۋي كوشەسىنىڭ شىعىسىندا جانە شىعىس اينالما جولىنىڭ باتىسىندا ورنالاسقان كوپ فۋنكسيونالدى عيماراتتاردى 9 قاباتتان بيىك ەتىپ سالۋعا - ولاردىڭ قوعامدىق ماڭىزى دالەلدەنگەن جاعدايدا عانا رۇقسات بەرىلەدى.
- 9 قاباتتان بيىك كوپ فۋنكسيونالدى عيماراتتار مىناداي شارتتار ورىندالعان كەزدە عانا رۇقسات ەتىلەدى: ولاردىڭ قوعامدىق ماڭىزىنا ارحيتەكتۋرالىق-قالا قۇرىلىسى تۇرعىسىنان نەگىز بولۋى، جوبا شەشىمدەرىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ (ونىڭ ىشىندە ەنەرگيا ۇنەمدەۋشى جانە سەيسمويزولياتسيالىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋ)، سونداي-اق قورشاعان ورتاعا كەرى اسەردى بارىنشا ازايتۋ، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
ۋربانيستيكا باسقارمانىڭ مالىمەتىنشە، بۇل تالاپتار الماتى قالاسى ءماسليحاتىنىڭ VIII شاقىرىلىمداعى كەزەكتەن تىس XXVI سەسسياسىنىڭ 2024 -جىلعى 25 -جەلتوقسانداعى №193-شەشىمىمەن بەكىتىلگەن «الماتى قالاسىنىڭ قۇرىلىس سالۋ ەرەجەلەرىنىڭ» 11-تارماعىندا ناقتى كورسەتىلگەن.
ال قۇرىلىس جوباسىنىڭ مەملەكەتتىك ساراپتامادان ءوتۋى مەن ۋاكىلەتتى ورگاندارمەن كەلىسۋ تارتىبىنە قاتىستى باسقارما كەز كەلگەن قۇرىلىس جوباسى بىرنەشە كەزەڭمەن جۇزەگە اسىرىلاتىنىن ءتۇسىندىردى:
• قۇرىلىس جوبالارىن ازىرلەۋ ءۇشىن باستاپقى ماتەريالداردى الۋ؛
• ەسكيزدى ازىرلەۋ جانە كەلىسۋ؛
• جوبالىق- سمەتالىق قۇجاتتامانى ازىرلەۋ جانە كەشەندى ۆەدومستۆوارالىق ساراپتامادان وتكىزۋ؛
• قۇرىلىس- مونتاجداۋ جۇمىستارىنىڭ باستالعانى تۋرالى مەملەكەتتىك ساۋلەت- قۇرىلىس باقىلاۋىن جۇزەگە اسىراتىن ورگاندارعا حابارلاما جىبەرۋ جانە قۇرىلىس- مونتاجداۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ؛
• سالىنعان نىساندى قابىلداۋ جانە پايدالانۋعا بەرۋ.
- جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى سالاسىندا جەكە جانە زاڭدى تۇلعالارعا «قۇرىلىس جانە قايتا جاڭارتۋ جوبالارىن ازىرلەۋ كەزىندە باستاپقى ماتەريالداردى بەرۋ» جانە «ەسكيزدى (ەسكيزدىك جوبانى) كەلىسۋ» مەملەكەتتىك قىزمەتتەرىن كورسەتەدى. قالالىق جوسپارلاۋ جانە ۋربانيستيكا باسقارماسى جۇمىس جوبالارىن كەلىسۋگە جانە جوبالاردى (جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتامانى) ساراپتاۋعا جاۋاپتى ەمەس، - دەپ ناقتىلادى باسقارما.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرگەي پونوماريەۆ الماتىدا سەيفۋللين داڭعىلى مەن تيميريازيەۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا سالىنىپ جاتقان 40 قاباتتى عيمارات قۇرىلىسىنا قارسى شىقتى.
اۆتور
دوسبول اتاجان