348 ميلليارد تەڭگەگە قارجىلىق زاڭ بۇزۋشىلىقتار انىقتالدى - ق م
استانا. KAZINFORM - بيىل 9 ايدا 348 ميلليارد تەڭگەگە قارجىلىق زاڭ بۇزۋشىلىقتار انىقتالدى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ايتتى.
- بيىلدان باستاپ «مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ تۋرالى» جاڭا زاڭ قولدانىسقا ەنگىزىلدى. مۇندا بۇرىندارى ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلاتىن ساتىپ الۋ راسىمدەرىنىڭ مەرزىمدەرىن قىسقارتۋعا باسىمدىق بەرىلگەن. بۇگىنگى كۇنى مەرزىمدەر ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە دەيىن قىسقارتىلىپ، وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋعا باعىتتالعان ەرەجەلەر ەنگىزىلدى، - دەدى ول.
ماسەلەن، ءمينيستردىڭ دەرەگىنشە، وسى جىلدىڭ 9 ايىنىڭ قورىتىندىسىندا وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا:
جاسالعان شارتتار سوماسى مەن وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردەن ساتىپ الۋ سوماسى 2 ەسە ءوستى؛
شاعىمدار سانى 25 پايىزعا قىسقاردى؛
جاسالعان شارتتار سانى 28 پايىزعا، ونىڭ ىشىندە وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەرمەن جاسالعان شارتتار سانى 30 پايىزعا ءوستى.
- بۇگىندە مينيسترلىك مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدا جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن ەنگىزىپ جاتىر. ماسەلەن، كونكۋرستار رەيتينگتىك- بالدىق جۇيەنى پايدالانا وتىرىپ وتكىزىلەدى مۇندا كونكۋرستىق كوميسسيا قۇرىلمايدى، جەڭىمپازدى تاڭداۋ اۆتوماتتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى. ناتيجەلەرگە شاعىم جاسالمايدى. ۇنەمدەلگەن قاراجات كولەمى 781 ميلليارد تەڭگە، - دەدى مينيستر.
ءمادي تاكيەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەسەپتى كەزەڭدە بيۋدجەت قاراجاتى مەن مەملەكەت اكتيۆتەرىن ءتيىمدى پايدالانۋعا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ اياسىندا مىناداي شارالار اتقارىلدى:
2 تريلليون تەڭگەدەن استام بيۋدجەت قاراجاتى بويىنشا 791 تەكسەرۋ جۇرگىزىلدى؛
348 ميلليارد تەڭگەگە قارجىلىق بۇزۋشىلىقتار انىقتالدى، ونىڭ 310 ميلليارد تەڭگەگە بۇزۋشىلىقتار جويىلدى؛
الەۋمەتتىك سالادا 6 مىڭنان استام وبەكت ونلاين مونيتورينگپەن قامتىلدى.
- ناقتى سەكتوردا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ اياسىندا كىرىستەردى جاسىرۋعا جانە بۋحگالتەرلىك دەرەكتەردى بۇرمالاۋعا جول بەرمەۋ ءۇشىن تاۋەكەل بەيىندەرى ازىرلەنىپ جاتىر. ناتيجەسىندە 1,5 تريلليون تەڭگەگە ساپاسىز جوسپارلاۋ انىقتالدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا 2025 -جىلعى قاڭتار- قىركۇيەك ايلارىنداعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى مەن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋ بارىسى تالقىعا سالىندى.
اۆتور
مارلان جيەمباي