31 قىزمەتكەرى بار كومپانيا توعىز قاباتتى 9 ءۇي سالعان - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى بولاتبەك ناجمەتدين ۇلى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا ساۋال جولداپ، كۆازيمەملەكەتتىك ساتىپ الۋ پروتسەسىنىڭ تالاپتارىن جاساندىلىقتان ارىلتۋدى ۇسىندى.
- قازاقستاندا جىل سايىن مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرگە كۆازيمەملەكەتتىك كومپانيالار، جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلار رەتتەلەتىن ساتىپ الۋ شارالارىن ۇيىمداستىرادى. ولاردىڭ جيىنتىق كولەمى 30 تريلليون تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. الايدا شىنايى كورىنىس سالماقتى سۇراقتار تۋعىزادى. مىسالى، رەسمي تۇردە 31 قىزمەتكەرى عانا بار ءبىر كومپانيا تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ باعدارلاماسى بويىنشا 495 پاتەردى قولدانىسقا بەرگەن. بۇل توعىز قاباتتى توعىز ءۇي دەگەن ءسوز. ال ونداي قۇرىلىستى كەمىندە 700 ادام سالۋى مۇمكىن. كومپانيانىڭ شتاتتاعى جۇمىسشىلارىنىڭ سانى بۇدان 20 ەسە از، - دەيدى دەپۋتات.
ونىڭ سوزىنشە، ءدال وسىنداي سايكەسسىزدىكتەر بۇكىل رەسپۋبليكا اۋماعىندا بولىپ جاتىر.
- مۇنداي كومپانيالار مەملەكەتتىك، كۆازيمەملەكەتتىك جوبالارعا جاپپاي قاتىسىپ، ونداعان، ءتىپتى جۇزدەگەن ميلليارد تەڭگەنىڭ مەملەكەتتىك تاپسىرىسىنا بەنەفيتسيار بولىپ وتىر. جۇمىس كۇشى دە، ءوندىرىس قۋاتى دا جوق بولعانىنا قاراماستان، الەۋمەتتىك نىسانداردى، مەكتەپتەر مەن اۋرۋحانالاردى، ينفراقۇرىلىم مەن تۇرعىن ءۇيدى قاتار سالا بەرەدى. وسىلايشا ناقتى جۇمىستىڭ كوبى بەيرەسمي تاسىلمەن، «كولەڭكەلى جولمەن»، سالىق پەن الەۋمەتتىك اۋدارىمدار تولەمەيتىن گاستاربايتەرلەردىڭ، ەسەپكە الىنباعان جۇمىسشىلاردىڭ كۇشىمەن ىستەلەدى، - دەيدى بولاتبەك ناجمەتدين ۇلى.
ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇنداي تەندەنسيا مەملەكەتتى قىرۋار سالىقتان قاعىپ قانا قويماي، ەلدەگى جۇمىسسىزدىقتى ۋشىقتىرىپ جاتىر.
- بەيىندى مينيسترلىكتەر ساتىپ الۋ ەرەجەلەرىنە ەڭبەكاقى تولەۋ قورى مەن سالىق، الەۋمەتتىك اۋدارىم بويىنشا قويىلاتىن ەڭ تومەنگى مىندەتتى تالاپتاردى ەنگىزۋ كەرەك. ءىرى مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا شتات سانى وتە از كومپانيالاردىڭ قاتىسۋ فاكتىلەرى بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزۋ قاجەت، - دەلىنگەن دەپۋتاتتىق ساۋالدا.
ەسكە سالساق، ءماجىلىستىڭ تاعى ءبىر دەپۋتاتى ازات پەرۋاشيەۆ «سامۇرىق- قازىنا» قورى مەملەكەتتەن 1,25 تريلليون تەڭگە تابىسىن جاسىرىپ قالعانىن ءمالىم ەتكەن بولاتىن.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي