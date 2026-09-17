30,2 تريلليون تەڭگە قاجەت: قازاقستاننىڭ 2027 -جىلعى بيۋدجەتى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ابزال بەيسەنبەك ۇلى قۇرىلتايدا «2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» زاڭ جوباسىن تانىستىردى. زاڭ جوباسى بيۋدجەت كودەكسىنە سايكەس الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ بولجامى نەگىزىندە ازىرلەنگەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدىڭ نەگىزگى قارجىلىق قۇجاتىن قالىپتاستىرۋ كەزىندە ەكونوميكانىڭ اعىمداعى احۋالى، بارلىق بيۋدجەتتىك جانە ماكروەكونوميكالىق تاۋەكەلدەر ەسكەرىلدى.
— بۇل بيۋدجەتتە باستى نازار ادامعا جانە ادامعا ارنالعان ينۆەستيتسيالارعا باعىتتالعان. سونداي-اق، مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى ارقىلى بيزنەس پەن وندىرۋشىلەرگە قولداۋ كورسەتۋ جوسپارلانعان. قارجىلىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن بيۋدجەتتىڭ نەگىزگى پارامەترلەرىنە جانە زاڭ جوباسىندا كوزدەلگەن تەتىكتەرگە توقتالا كەتەيىن، — دەدى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى.
زاڭ جوباسى 37 باپتان تۇرادى. 2027 -جىلدىڭ ءۇش نەگىزگى كورسەتكىشى: كىرىستەر — 25,4 تريلليون تەڭگە، شىعىستار — 30,2 تريلليون تەڭگە، تاپشىلىق — 4,6 تريلليون تەڭگە نەمەسە جالپى ىشكى ونىمگە شاققاندا %2,3- دى قۇرايدى.
— بۇل رەتتە بيۋدجەت تاپشىلىعى 2029 -جىلى %0,4- عا دەيىن تومەندەۋى بولجانعانىن اتاپ ءوتۋ قاجەت. مەملەكەتتىڭ مەنشىكتى كىرىس بازاسى نىعايۋدا. مەنشىكتى كىرىستەر 2029 -جىلعا قاراي 23,4 تريلليون تەڭگەگە دەيىن وسەدى، — دەدى ابزال بەيسەنبەك ۇلى.
زاڭ بىردەن ءۇش جىلعا ارنالعان بيۋدجەت پارامەترلەرىن بەكىتەدى جانە نەگىزگى الەۋمەتتىك نورماتيۆتەردى بەلگىلەيدى.
— وڭىرلەرگە سۋبۆەنسيالار كولەمىن بەكىتەدى. ترانسفەرتتەر مەن كرەديتتەردى ءبولۋ تەتىگىن ايقىندايدى. رەزەرۆتەر مەن نىسانالى اۋدارىمداردى بەكىتەدى. مەملەكەتتىك بورىش ليميتتەرى مەن كەپىلدىكتەردى بەلگىلەيدى. سەكۆەسترلەۋگە جاتپايتىن بيۋدجەتتىك باعدارلامالاردىڭ تىزبەسىن بەكىتەدى. سونداي-اق، زاڭ جوباسىندا نىسانالى ينديكاتورلار تىزبەسى بەكىتىلەدى، — ابزال بەيسەنبەك ۇلى.
بۇعان دەيىن قۇرىلتاي ۆيتسە-سپيكەرى دانيا ەسپايەۆا 2027 -جىلدىڭ باستاپقى كەزەڭى ءالى دە كۇردەلى كۇيىندە قالىپ وتىرعانىن ايتقان ەدى.