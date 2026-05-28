ە ە ف-2026: مەملەكەت باسشىلارى ەلورداداعى فورۋمعا قاتىسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ (ە ە ف-2026) پلەنارلىق وتىرىسى باستالدى.
بۇل جيىنعا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا ۆيسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان، كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسا، ۆەتنام پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى حو كۋوك زۋنگ، موڭعوليا پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى نيامتايشيرىن نومتويبايار، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ جانە تاعى دا باسقا لاۋازىمدى رەسمي تۇلعالار كەلدى.
استاناداعى كونگرەسس ورتالىعىندا ءوتىپ جاتقان بۇل فورۋمداعى باستى تاقىرىپ - «جاھاندىق تسيفرلىق باسەكەدەگى ەاەو: جاساندى ينتەللەكتىگە باسىمدىق بەرۋ». ە ە ف-2026 باعدارلاماسى شامامەن 30 ءىس-شارادان تۇرادى جانە 4 تاقىرىپتىق بلوكقا توپتاستىرىلعان: «ە ا ە و نارىعىن دامىتۋدى ترانسفورماتسيالاۋ»، «ەۋرازيالىق ساباقتاستىق» ، «ە ا ە و+» جانە «فورۋم اياسىنداعى ءىس-شارالار» .
ە ا ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن پلەنارلىق وتىرىس فورۋمنىڭ باستى ءىس-شاراسىنا اينالىپ وتىر.
ءىس-شارا ە ا ە و مۇشە مەملەكەتتەر مەن ءۇشىنشى ەلدەردىڭ ءىرى، ورتا جانە شاعىن بيزنەس باسشىلارىنا، مەملەكەتتىك بيلىك ورگاندارى مەن حالىقارالىق ۇيىمدار وكىلدەرىنە ارنالعان.
ەسكە سالساق، ءبىرىنشى ە ە ف 2022 -جىلعى مامىردا بىشكەكتە، ەكىنشى فورۋم 2023 -جىلى ماسكەۋدە، ءۇشىنشىسى - 2024 -جىلعى قىركۇيەكتە ەريەۆاندا، ءتورتىنشىسى 2025 -جىلعى ماۋسىمدا مينسكىدە ءوتتى. ال V ە ە ف بيىل 28-29 -مامىردا استانادا ۇيىمداستىرىلدى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين «قازاقستان مەن رەسەي حالىقتارىنىڭ دوستىعى مەن تاتۋ كورشىلىگىنىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى» بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويدى.