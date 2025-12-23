2026 -جىلى قازاقستان مەن ازەربايجان اراسىندا العاشقى پارومدار قاتىنايدى
استانا. KAZINFORM - گرۋزيالىق كومپانيا قازاقستان مەن ازەربايجان اراسىندا 6 پارومدى ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىر. العاشقى 2 پاروم كەلەر جىلى ىسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى ءوڭىر اكىمى نۇرداۋلەت قيلىباي ايتىپ بەردى.
اكىمنىڭ سوزىنشە، جوبا قازاقستاننىڭ وتاندىق پاروم پاركىن قالىپتاستىرۋعا، جۇك اينالىمىن ارتتىرۋعا، كەمە قاتىناسىنىڭ دامۋىنا ىقپال ەتپەك.
- سونىمەن بىرگە، كەلەسى جىلى گرۋزيالىق بيزنەسپەن بىرلەسىپ، قۇرىق پەن اليات (ازەربايجان) پورتتارى اراسىندا 6 پارومدى ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. قازىرگى تاڭدا ەكى پاروم كاسپي تەڭىزىنىڭ اكۆاتورياسىنا كىردى. ولار 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا جۇرە باستايدى. جىل سايىن تاعى 2 پارومنان قوسىلىپ، 2028 -جىلعا دەيىن 6 پاروم تولىققاندى جۇمىس ىستەيدى، - دەدى ن. قيلىباي ەلوردادا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە.
سونىمەن بىرگە، بيىل ماڭعىستاۋ وبلىسى ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارى ارقىلى بيىل جۇك تاسىمالىنىڭ كولەمى %20- عا ارتىپ، 2,5 ميلليون توننانى قۇرادى. «Semurg Invest» كومپانياسى 2027 -جىلعا دەيىن فلوتتى 6 كەمەگە دەيىن كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بيىل 7 مىڭ توننالىق ءبىر كەمە تەڭىزگە شىعارىلدى.
2026 -جىلى وبلىستا جاڭا تەڭىز پورتىنىڭ قۇرىلىسى باستالادى. بۇل باعىتتا مەملەكەت باسشىسى مەن ۇكىمەتتىڭ ينۆەستورلاردى تارتۋ بويىنشا تاپسىرماسى اياسىندا ءبىر جىل بويى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلگەن.
- قازىر ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمدەر اياقتالۋ ساتىسىندا تۇر. جىل اياعىندا نەمەسە كەلەر جىلدىڭ باسىندا قول قويىلىپ، 2026 -جىلدىڭ 2 -توقسانىندا قۇرىلىس جۇمىستارى باستالادى. قازىر جەر ۋچاسكەسى انىقتالىپ، راسىمدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جوبا «قىتاي - قازاقستان - اقتاۋ - باكۋ - پوتي - ەۋروپا» جاڭا حالىقارالىق كولىك ءدالىزىنىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتەدى، - دەدى ن. قيلىباي.
بۇعان دەيىن ن. قيلىباي ماڭعىستاۋدا وسىرىلگەن اقسەركە بالىعى يمپورتتىڭ %60- ىن الماستىراتىنىن ايتقان ەدى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى