2026 -جىلى الماتى اۋەجايىنىڭ اۋماعىنا اۆتوبۋستار كىرەتىن بولادى
الماتى. KAZINFORM - الماتى اۋەجايىنىڭ اۋماعىندا اۆتوبۋس ايالداماسى بولادى.
تۇركسىب اۋدانىنىڭ اكىمى باقىتجان اقجاروۆتىڭ ايتۋىنشا، اۋەجاي اۆتوتۇراعىندا قۇرىلىس جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. سوندىقتان وندا ازىرگە اۆتوبۋس كىرە المايدى.
— اۋەجايدىڭ وزىندە ۇلكەن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جاڭا تەرمينال اشىلدى، قازىر ىشكى تەرمينال جوندەلۋدە. سونىمەن قاتار اۆتوتۇراق ايماعى، كىرۋ-شىعۋ جولدارى، كىرەبەرىس اۋماعى قايتا قۇرىلىپ جاتىر. بۇل جۇمىستارعا بايلانىستى قوعامدىق كولىكتىڭ اۋەجاي اۋماعىنا كىرۋى قيىندادى. ايالداما ۋاقىتشا مايلين كوشەسىنە ورنالاستىرىلدى، - دەدى ول.
باقىتجان اقجاروۆ بارلىق جۇمىستار اياقتالعان سوڭ، ايالداما 2026 -جىلى قايتادان اۋەجاي اۋماعىنا قايتارىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى حالىقارالىق اۋەجايىن باسقارۋشى TAV Airports كومپانياسى اۋە ايلاعىن 2050 -جىلعا دەيىن دامىتۋدىڭ باس جوسپارىن تانىستىردى.
2025-2028 -جىلدار ارالىعىنداعى ءبىرىنشى كەزەڭدە اۋەجاي ينفراقۇرىلىمىنا 362 ميلليون ا ق ش دوللارى جۇمسالماق. ونىڭ اياسىندا 130 جوبا ىسكە اسىرىلادى.
اۆتور
دوسبول اتاجان