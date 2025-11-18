ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:11, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5

    2026 -جىلى الماتى اۋەجايىنىڭ اۋماعىنا اۆتوبۋستار كىرەتىن بولادى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى اۋەجايىنىڭ اۋماعىندا اۆتوبۋس ايالداماسى بولادى.

    әуежай
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    تۇركسىب اۋدانىنىڭ اكىمى باقىتجان اقجاروۆتىڭ ايتۋىنشا، اۋەجاي اۆتوتۇراعىندا قۇرىلىس جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. سوندىقتان وندا ازىرگە اۆتوبۋس كىرە المايدى.

    — اۋەجايدىڭ وزىندە ۇلكەن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جاڭا تەرمينال اشىلدى، قازىر ىشكى تەرمينال جوندەلۋدە. سونىمەن قاتار اۆتوتۇراق ايماعى، كىرۋ-شىعۋ جولدارى، كىرەبەرىس اۋماعى قايتا قۇرىلىپ جاتىر. بۇل جۇمىستارعا بايلانىستى قوعامدىق كولىكتىڭ اۋەجاي اۋماعىنا كىرۋى قيىندادى. ايالداما ۋاقىتشا مايلين كوشەسىنە ورنالاستىرىلدى، - دەدى ول.

    باقىتجان اقجاروۆ بارلىق جۇمىستار اياقتالعان سوڭ، ايالداما 2026 -جىلى قايتادان اۋەجاي اۋماعىنا قايتارىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى حالىقارالىق اۋەجايىن باسقارۋشى TAV Airports كومپانياسى اۋە ايلاعىن 2050 -جىلعا دەيىن دامىتۋدىڭ باس جوسپارىن تانىستىردى.

    2025-2028 -جىلدار ارالىعىنداعى ءبىرىنشى كەزەڭدە اۋەجاي ينفراقۇرىلىمىنا 362 ميلليون ا ق ش دوللارى جۇمسالماق. ونىڭ اياسىندا 130 جوبا ىسكە اسىرىلادى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

