2023-جىلدان بەرى مەملەكەتكە قايتارىلعان اكتيۆتەردەن قورعا قانشا قاراجات ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - 2023 -جىلدان بەرى مەملەكەتكە قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ جانە ساتۋ ەسەبىنەن ارنايى مەملەكەتتىك قورعا 593,2 ميلليارد تەڭگە ءتۇستى. بۇل قاراجاتقا ەلىمىز بويىنشا 483 الەۋمەتتىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق جوبا قارجىلاندىرىلدى. بۇل تۋرالى قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى نۇرماحان ادىلبەكوۆ ءمالىم ەتتى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا ارنايى مەملەكەتتىك قورعا تۇسكەن قاراجاتتىڭ جالپى كولەمى 593,2 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ وتىر. ونىڭ قۇرامىنا قايتارىلعان اقشا قاراجاتى، قايتارىلعان اكتيۆتەردى ساتۋدان تۇسكەن تۇسىمدەر، سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتارى بويىنشا تاركىلەنگەن مۇلىك جانە باسقا دا اكتيۆتەر كىرەدى.
- جينالعان قاراجات ەسەبىنەن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە جالپى سوماسى 553,7 ميلليارد تەڭگەگە دەنساۋلىق ساقتاۋ، سۋمەن جابدىقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، سپورت، كولىك جانە ەنەرگەتيكا سالالارىنداعى 483 الەۋمەتتىك جانە ينفراقۇرىلىمدىق جوبا قارجىلاندىرىلدى، - دەدى سپيكەر.
سونىمەن قاتار كوميتەت ءتوراعاسى 2023 -جىلدان باستاپ باسقارۋشى كومپانياعا جالپى قۇنى 99,84 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 269 قايتارىلعان اكتيۆ بەرىلدى. باسقارۋشى كومپانيا اكتيۆتەردى باسقارۋ جانە ساتۋ ناتيجەسىندە ارنايى مەملەكەتتىك قورعا 51 ميلليارد تەڭگە اۋدارعانىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن 2025 -جىلى مەملەكەتتىك اكسيالار ۇلەسىنەن بيۋدجەتكە قانشا كىرىس تۇسكەنىن جازعانبىز.