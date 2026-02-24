1,1 ميلليارد تەڭگەگە اۆتوكولىكتەردى باقىلاۋ جۇيەسى ورناتىلماق
استانا. KAZINFORM - كولىك مينيسترلىگىنىڭ اۆتوموبيل كولىگى جانە كولىكتىك باقىلاۋ كوميتەتى ەلدەگى بارلىق كولىكتىك باقىلاۋ بەكەتتەرىندە بەينەمونيتورينگ پەن سيفرلىق باقىلاۋ جۇيەسىن ەنگىزۋگە 1,1 ميلليارد تەڭگە ءبولۋدى جوسپارلاپ وتىر.
جوبا تۋرالى اقپارات مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ سايتىندا جاريالانعان.
تەحنيكالىق سيپاتتاماعا سايكەس، جوبا جاي عانا كامەرا ورناتۋ ەمەس، كەشەندى جۇيە قۇرۋدى كوزدەيدى. جۇيەدە سپۋتنيكتىك جانە موبيلدى بايلانىس، مەملەكەتتىك نومىرلەردى تانۋ، ينسپەكتورلاردىڭ ارەكەتتەرىن تىركەۋ جانە وقيعالاردى اۆتوماتتى تالداۋ فۋنكسيالارى قاراستىرىلعان.
جۇيە 2028 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جۇمىس ىستەۋى ءتيىس.
ناقتى نە ساتىپ الادى
جوبا قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندەگى 53 ستاتسيونارلىق جانە جىلجىمالى كولىكتىك باقىلاۋ بەكەتىن قامتيدى.
جەتكىزۋشىگە قويىلاتىن تالاپتار:
• بەكەتتەر مەن قىزمەتتىك كولىكتەردى تاۋلىك بويى باقىلاۋ؛
• 4G/5G موبيلدى جەلىلەر جانە سپۋتنيكتىك ينتەرنەت ارقىلى بەينەجازبالاردى ونلاين جىبەرۋ؛
• مەملەكەتتىك نومىرلەردى ناقتى ۋاقىتتا تانۋ؛
• ينسپەكتورلاردىڭ ارەكەتتەرىن تىركەۋ ءۇشىن بەينەجازبالاردى پايدالانۋ؛
• ۆيدەو دەرەكتەردى 6 اي بويى ساقتاۋ؛
• جاساندى ينتەللەكت ارقىلى وقيعالاردى اۆتوماتتى تىركەپ، تالداۋ.
ءار جىلجىمالى بەكەت بىرنەشە ىشكى جانە سىرتقى بەينەكامەرالارمەن، 30 ەسە وپتيكالىق زۋمعا يە PTZ- كامەرامەن، ۆيدەورەگيستراتور، GPS- مودۋل، اۆتونومدى قۋات كوزدەرى، كۇن پانەلدەرى جانە سپۋتنيكتىك تەرمينالمەن جابدىقتالادى.
سپۋتنيكتىك ينتەرنەت - باستى شىعىن كوزى
جوبانىڭ ەڭ قىمبات شىعىنىنىڭ ءبىرى - سپۋتنيكتىك بايلانىس. ەل بويىنشا 50 سپۋتنيكتىك تەرمينال ورناتۋ جوسپارلانعان، ءارقايسىسى ايىنا كەمىندە 1 ت ب ينتەرنەت- ترافيكتى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس.
سەرۆەرلەر، دەرەكتەردى ساقتاۋ جانە قاۋىپسىزدىك
جوبا اياسىندا بەينەجازبالاردى ساقتاۋ جانە وڭدەۋ ءۇشىن سەرۆەرلىك ينفراقۇرىلىم قۇرىلادى:
• بەينەكامەرالار ءۇشىن كەمىندە 80 ت ب ساقتاۋ جۇيەسى؛
• بەينەجەتونداردى تىركەۋ ءۇشىن بولەك 50 ت ب ساقتاۋ ورنى؛
• نومىرلەردى تانۋ جانە دەرەكتەردى تالداۋ سەرۆەرلەرى؛
• رەزەرۆتىك قۋات كوزدەرى جانە جۇيەنىڭ اقاۋعا توزىمدىلىگى.
باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ ق ر اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي اتتەستاتتالۋى كەرەك جانە مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازاسىمەن ينتەگراتسيالانۋى ءتيىس.
قىزمەت كورسەتۋ جانە قولداۋ
تەحنيكالىق سيپاتتامادا جابدىقتى قىزمەت كورسەتۋگە قويىلاتىن تالاپتار بولەك كورسەتىلگەن:
• استانادا تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن قولداۋ قىزمەتى؛
• بارلىق وڭىردە ايماقتىق ماماندار؛
• قاشىقتىققا بايلانىستى 18-36 ساعات ىشىندە نىسانعا شىعۋ مۇمكىندىگى؛
• جابدىققا جۇيەلى تۇردە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ؛
• تاۋلىك بويى وتىنىشتەردى تىركەيتىن ارنايى جۇيە (Service Desk).
