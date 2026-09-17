11 جاستاعى ۇلدارعا ۆاكسينا سالىنادى - دەنساۋلىققا بولىنگەن قارجى قايدا جۇمسالادى
استانا. قازاقپارات - 2027 -جىلى قازاقستاندا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا 2,5 تريلليون تەڭگە ءبولۋ كوزدەلگەن. بۇل قاراجات تەگىن مەديسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمىنە، ءدارى- دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋگە جانە مەديسينالىق ساقتاندىرۋعا كوزدەلگەن. بۇل تۋرالى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ابزال بەيسەنبەك ۇلى ءمالىم ەتتى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، سالانى قارجىلاندىرۋ عانا ەمەس، اۋرۋدىڭ الدىن الۋ شارالارىن قابىلداۋ، سونداي-اق دەنساۋلىق سالاسىنىڭ ناقتى كورسەتكىشتەرىن جاقسارتۋ مىندەتى قويىلىپ وتىر.
- مىسالى، 2027 -جىلدان باستاپ پيلوتتىق رەجيمدە 4 وڭىردە سكرينينگتىڭ جاڭا ءتۇرى، اتاپ ايتقاندا وكپە وبىرىنىڭ الدىن الۋ سكرينينگى ەنگىزىلەتىن بولادى. بۇل ناۋقاستاردى ەرتەرەك انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. نەمەسە الدىن الۋ شاراسى رەتىندە - 11 جاستاعى ۇلدارعا پاپيللوما ۆيرۋسىنا قارسى ۆاكسينا سالۋ بار. قىزدارعا بۇل ۆاكسينا 2025 -جىلدان سالىنا باستالدى، - دەدى ا. بەيسەنبەك ۇلى قۇرىلتايدا وتكەن بيۋدجەت تانىستىرىلىمىندا.
الەۋمەتتىك كومەكتىڭ اتاۋلىلىعىن ارتتىرۋ بويىنشا ءىس-شارالار ەسەبىنەن 702 ميلليارد تەڭگە وڭتايلاندىرىلدى. سونداي- اق الەۋمەتتىك تولەمدەردى يندەكستەۋگە جانە تۋۋ مەن ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى بيۋدجەتتەن قوسىمشا 739 ميلليارد تەڭگە باعىتتالاتىن بولادى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا العاشقى مەديسينالىق-سانيتاريالىق كومەكتىڭ ءمامس جۇيەسىنە اۋىسۋىنا بايلانىستى 453 ميلليارد تەڭگە قايتا ءبولىندى.
- ال م ءا م س- كە مەملەكەت جارنالارىن ەسەپتەۋ كەزىندە پايدالانىلاتىن مەدياندىق جالاقىنىڭ ۇلعايۋىنا بايلانىستى قوسىمشا 185 ميلليارد تەڭگە كوزدەلدى. وسىلايشا، شىعىستار مەملەكەتتىڭ بارلىق نەگىزگى مىندەتتەمەلەرىن ساقتايدى جانە حالىقتىڭ وسال توپتارىن قورعايدى، - دەپ ءتۇسىندىردى قارجى ۆيتسە- ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ابزال بەيسەنبەك ۇلى قۇرىلتايدا «2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» زاڭ جوباسىن تانىستىردى.
ەلىمىزدە كەلەسى جىلى الەۋمەتتىك كومەككە 6,9 تريلليون تەڭگە بولىنەدى.