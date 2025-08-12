ە. ا. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى ۋنيۆەرسيتەتىنە ۇلتتىق مارتەبە بەرىلدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن اكادەميك ە. ا. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى ۋنيۆەرسيتەتىنە ۇلتتىق جوعارى وقۋ ورنى مارتەبەسى بەرىلدى. بۇل تۋرالى قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
بۇل شەشىم وقۋ ورنىنا اكادەميالىق جانە عىلىمي دەربەستىگىن كەڭەيتۋگە، ۇزدىك عالىمدار مەن قوسىمشا رەسۋرستار تارتۋعا، حالىقارالىق ءبىلىم كەڭىستىگىندەگى بەدەلىن نىعايتۋعا جول اشادى.
- جاڭا مارتەبە اياسىندا يننوۆاتسيالىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋعا، زاماناۋي عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە جانە باسەكەگە قابىلەتتى ماماندار دايارلاۋعا كەڭ مۇمكىندىكتەر بەرەدى، - دەپ جازدى اكىمدىكتەن.
ەندى وقۋ ورنى اكادەميك ە. ا. بوكەتوۆ اتىنداعى قاراعاندى ۇلتتىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى دەپ اتالادى. بۇل ۋنيۆەرسيتەت ەلىمىزدەگى 18- ۇلتتىق جوعارى وقۋ ورنى.
جاڭا مارتەبەنىڭ بەرىلۋى - وقۋ ورنىنىڭ وتاندىق عىلىم مەن ءبىلىم سالاسىن وركەندەتۋدەگى ايرىقشا ۇلەسىنىڭ كەزەكتى مويىندالۋى.
ۋنيۆەرسيتەت تاريحى 1938 -جىلدان باستاۋ الادى. سول جىلى ءبىلىم ورداسى پەداگوگيكالىق ينستيتۋت رەتىندە اشىلىپ، 1972 -جىلى ۋنيۆەرسيتەت مارتەبەسىن يەلەندى. ول كەزەڭدە قازاقستاندا نەبارى ەكى عانا ۋنيۆەرسيتەت - قازمۋ مەن قارمۋ بار ەدى، ال وزگە جوعارى وقۋ ورىندارى ينستيتۋتتار بولاتىن.
وتكەن جىلى بۇل وقۋ ورنىنا زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى مارتەبەسى بەرىلگەن.