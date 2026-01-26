زەيىن قويۋ قابىلەتىڭىزدى جاقسارتقىڭىز كەلسە
استانا. قازاقپارات - قازىرگى كۇنگى وفيس جۇمىسشىلارىندا جۇكتەمە وتە كوپ.
باسقا جۇمىسشىلارمەن سويلەسۋ، كليەنتتەردىڭ كوڭىلىن اۋلاۋ، ەلەكتروندى پوشتاعا جاۋاپ بەرۋ، ول بولماسا تەلەفون قوڭىراۋلارىنا جاۋاپ بەرۋ جانە باسقا دا تاپسىرمالار باستان اسىپ جاتادى.
وسى قاربالاستىڭ اراسىندا ءجۇرىپ زەيىن قويۋ قابىلەتىڭىزدىڭ تومەندەپ كەتۋى دە عاجاپ ەمەس.
ال، ەگەر ول قابىلەتىڭىزدى ساقتاپ قالعىڭىز كەلسە، ءوز ميىڭىزدىڭ شەكتەۋلەرىن ءبىلىپ، سولاردى كۇشەيتۋ ءۇشىن ەڭبەك ەتسەڭىز، ءسىزدىڭ زەيىن قويۋ قابىلەتىڭىز بەن ونىمدىلىگىڭىز ارتادى.
«Entrepreneur» جۋرنالىنىڭ ايتۋىنشا نەگىزىنەن ادام ميى كەدەرگىلەردى تەز قابىلدايدى، سوندىقتان زاماناۋي ەلەكتروندى قۇرالداردىڭ پايدا بولۋى ميىمىزدىڭ زەيىنسىزدىگىنىڭ ارتۋىنا اكەپ سوعادى. ميدىڭ جۇمىس ىستەۋ ءپرينتسيپى: كەدەرگىلەر ميعا ءبىر نارسەنىڭ وزگەرگەندىگى جايىندا سيگنال جىبەرەدى. «نازارىڭدى مۇندا سال، بۇل قاۋىپتى زات بولۋى مۇمكىن» - دەگەن سيگنال ميعا كەلگەندا، ادام ەرىكسىز سول زاتقا قارايدى.
ميدى تۇراقتى زەيىن قويۋعا ۇيرەتپەسە دە، تومەندەگى كەڭەستەر ءسىزدى ەڭ ازىنان 20 مينۋت كەرەك زاتقا تەرەڭ كوڭىل بولە الاتىن دارەجەگە جەتكىزەدى.
1. شىعارماشىلىقتى تالاپ ەتەتىن جۇمىستاردى ءبىرىنشى ورىنداڭىز
ادەتتە، ءبىز اسا ويلانۋدى قاجەت ەتپەيتىن جۇمىستاردى ءبىرىنشى ىستەيمىز، ال ميدى شارشاتاتىن، ەنەرگيانى كوپ كەرەك ەتەتىن شارۋالاردى سوڭىنا قالدىرامىز. ول شارۋالار ادام ەنەرگياسىن جۇتىپ، ءسىزدىڭ زەيىن قويۋ قابىلەتىڭىزدى ازايتادى. ءار جۇمىس ساعاتى وتكەن سايىن ادام ميىنىڭ ونىمدىلىگى مەن سيىمدىلىعى ازايادى. قابىلداعان ءار شەشىمىمىز ميدى شارشاتادى.
زەيىن قويۋ قابىلەتىڭىزدى ۇزاققا جەتكىزۋ ءۇشىن جۇمىس كەستەڭىزدى وزگەرتىڭىز. شىعارماشىلىقتى نەمەسە زەيىن قويۋ قابىلەتىن تالاپ ەتەتىن جۇمىستاردى تاڭەرتەڭ، ميىڭىز تىڭ كەزدە ورىنداۋ كەرەك. ولاردى بىتىرگەن كەزدە، ميىڭىز شارشاي باستاعاندا ەلەكتروندى حاتتارعا جاۋاپ بەرۋ، كەزدەسۋلەردى كۇنتىزبەگە تىركەۋ سياقتى وڭايراق جۇمىستارعا كوشىڭىز.
2. ۋاقىتىڭىزدى ءتيىمدى ۇلەستىرىڭىز
مىڭداعان ادامداردى زەرتتەگەن امەريكالىق عالىمداردىڭ ايتۋىنشا ورتاشا ەسەپپەن العاندا ادامدار اپتاسىنا تەك 6 ساعات ۋاقىتتا شىن كوڭىلدەرىمەن جاساعان ىستەرىنە زەيىن سالا الادى ەكەن. سول سەبەپتى، بۇل اينالدىرعان 6 ساعاتىڭىزدى ۇقىپتى قولدانعانىڭىز ءجون. تەستىلەنگەن كىسىلەردىڭ كوبىسى تاڭەرتەڭ نەمەسە ءتۇن ورتاسىندا زەيىن قويۋ قابىلەتتەرىنىڭ اسا جوعارى بولاتىندىعىن جانە ولاردىڭ % 90 ى كەڭسەدەن تىس ۋاقىتتارىندا ول قابىلەتتەرىنىڭ ارتاتىندىعىن ايتىپتى.
سوندىقتان ءسىز دە ءوزىڭىزدىڭ زەيىن قويۋ قابىلەتىڭىز قاي ۋاقىتتا ارتاتىنىن بايقاپ، ەڭ قيىن دەگەن جۇمىستارىڭىزدى سول ۋاقىتتا ورىنداۋعا تىرىسىڭىز.
3. ميىڭىزدى بۇلشىق ەت رەتىندە جاتتىقتىرىڭىز
مي ءبىر ۋاقىتتا كوپ زاتپەن اينالىسسا، ونىڭ زەيىن قويۋ قابىلەتى ازايىپ، سول رەجيمگە ۇيرەنىپ كەتەدى. كەدەرگىلەردىڭ كوبەيۋىنىڭ سەبەبىنەن زەيىنسىزدىك ادەتكە اينالىپ كەتەدى. ونى ازايتۋ ءۇشىن كەدەرگىلەردىڭ ءبارىن (سمارتفون، كومپيۋتەر ت. ب. ) ىسىرىپ تاستاپ، ءبىر ۋاقىتتا تەك ءبىر زاتپەن اينالىسۋدى داعدىلاندىرۋ قاجەت. از-ازدان باستاساڭىز بولادى. مىسالى، ءبىر كۇندە بەس مينۋت ۇزدىكسىز تەك ءبىر زاتپەن اينالىسىڭىز. ۋاقىت وتە ول مينۋت سانىن ارتتىرىڭىز. ەگەر ميىڭىز قايتادان كەدەرگىلەرگە كوڭىل ءبولىپ، ويىڭىز بۇرىلىپ كەتە بەرسە، جاتتىعۋدى قايتادان باستاڭىز. ءدال بۇلشىق ەتتى جاتتىقتىرعانداي، زەيىن قويۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن ميدى دا تۇراقتى تۇردە جاتتىقتىرۋ كەرەك.