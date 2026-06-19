زەينەتكە شىعۋ شارتتارىن قايتا قاراۋ ۇسىنىلىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا زەينەتكە شىعۋ شارتتارىن قايتا قاراۋ ۇسىنىلىپ وتىر. ۇسىنىستاردىڭ ءبىرى بويىنشا زەينەتكە شىعۋ كەزىندە ازاماتتىڭ جاسىمەن قاتار، 40 جىلدىق ەڭبەك ءوتىلى دە ەسكەرىلۋى مۇمكىن.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى بارلىق ۇسىنىس ازىرگە تالقىلانىپ جاتقانىن جانە تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلدانباعانىن مالىمدەدى.
مينيسترلىك مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، سالالىق ۇيىمداردىڭ جانە ساراپشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرى كىرگەن ارنايى جۇمىس توبىن قۇرعان.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، جۇمىس توبىنىڭ ماقساتى - زەينەتاقى جۇيەسىنىڭ ۇزاق مەرزىمدى قارجىلىق تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە زەينەتكە شىققاننان كەيىن ازاماتتارعا جەتكىلىكتى تولەم تولەۋ جولدارىن قاراستىرۋ.
مينيستر اسقاربەك ەرتايەۆ قاتىسقان كەڭەيتىلگەن جيىندا بىرنەشە مودەل قارالعان.
تولەم جالاقى مەن ەڭبەك وتىلىنە بايلانىستى بولۋى مۇمكىن
مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورى الەۋمەتتىك زەينەتاقى تولەمىن ەنگىزۋدى ۇسىنعان. ونىڭ كولەمىن ەكى كورسەتكىشكە سۇيەنىپ ەسەپتەۋ ۇسىنىلىپ وتىر:
ازاماتتىڭ ورتاشا ايلىق تابىسىنىڭ ەلدەگى مەديانالىق جالاقىعا قاتىناسى؛
جۇيەگە قاتىسۋ ۇزاقتىعى، ياعني ەڭبەك ءوتىلى.
ۇسىنىس اۆتورلارىنىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي مودەل ازاماتتاردىڭ تەك جەكە زەينەتاقى جيناعىنا تاۋەلدىلىگىن ازايتادى.
جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ جارناسىن قالاي ءبولۋ ۇسىنىلىپ وتىر؟
ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى دا ءوز نۇسقاسىن ۇسىندى. ۇسىنىسقا سايكەس جۇمىس بەرۋشىنىڭ مىندەتتى زەينەتاقى جارناسى ەكى بولىككە ءبولىنۋى مۇمكىن:
4 پايىز قىزمەتكەردىڭ جەكە شوتىنا اۋدارىلادى؛
1 پايىز ورتاق ىنتىماقتى نەمەسە ساقتاندىرۋ قۇرامىنا باعىتتالادى.
40 جىل ەڭبەك ەتكەندەر ءۇشىن قانداي وزگەرىس ۇسىنىلدى؟
سەناتور امانگەلدى نۇعمانوۆتىڭ ۇسىنىسى دا قارالىپ جاتىر. ۇسىنىس بويىنشا زەينەتكە شىعۋ شارتتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە مىندەتتى 40 جىلدىق ەڭبەك ءوتىلىن بەلگىلەۋ كوزدەلىپ وتىر.
40 جىلدان اسا ەڭبەك ەتكەن بيۋجەت سالاسى قىزمەتكەرلەرىنە زەينەتكە شىعۋ مەرزىمىن وڭتايلى ايقىنداۋ مۇمكىندىگىن بەرۋ ۇسىنىلعان. ازىرگە شەشىم قابىلدانعان جوق.