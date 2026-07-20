زەينەتاقى جۇيەسىندە 2027 -جىلدان باستاپ ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزىلەدى
استانا. قازاقپارات - 2027 -جىلدان باستاپ زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەن سالىمشىلارعا ينفلياتسيا دەڭگەيىندەگى ايىرمانى ءبىرجولعى وتەۋدى كوزدەيتىن بيۋدجەتتىك كىشى باعدارلاما وڭتايلاندىرىلادى.
الەۋمەتتىك سالانى جاڭعىرتۋ شەڭبەرىندە ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ۇلتتىق بانكىمەن جانە ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىمەن بىرلەسىپ ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى جيناقتارىن قورعاۋدىڭ نەعۇرلىم ءتيىمدى ءارى اشىق مودەلىنە كەزەڭ- كەزەڭىمەن كوشۋ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن حابارلايدى.
الەۋمەتتىك كودەكسىنە سايكەس مەملەكەت ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ساقتالۋىنا كەپىلدىك بەرەدى. كودەكستىڭ 217-بابىندا ب ج ز ق-داعى مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى مەن مىندەتتى كاسىپتىك زەينەتاقى جارنالارىنىڭ ناقتى ەنگىزىلگەن سوماسىنىڭ ساقتالۋىنا مەملەكەتتىك كەپىلدىك زاڭ جۇزىندە بەكىتىلگەن. وسى نورما وزگەرىسسىز ساقتالادى.
- 2027 -جىلدان باستاپ زەينەتكەرلىك جاسقا جەتكەن سالىمشىلارعا ينفلياتسيا دەڭگەيىندەگى ايىرمانى ءبىرجولعى وتەۋدى كوزدەيتىن بيۋدجەتتىك كىشى باعدارلاما وڭتايلاندىرىلادى. بۇل قادام زەينەتاقى جۇيەسىن يكەمدىرەك، كاسىبي ءارى ۇزاق مەرزىمدى ناقتى ينۆەستيتسيالىق تابىستىلىققا باعدارلانعان جۇيەگە اينالدىرۋعا باعىتتالعان كەشەندى رەفورمالاردىڭ جالعاسى.
2026 -جىلعى قىركۇيەكتەن باستاپ (2026 -جىلعى 7-شىلدەدە قول قويىلعان زاڭعا سايكەس) زەينەتاقى جيناقتارىن باسقارۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى كۇشىنە ەنەدى. نەگىزگى وزگەرىس - بۇرىن قولدانىستا بولعان شەكتەۋلەردىڭ تولىقتاي الىنىپ تاستالۋى. ەگەر وسىعان دەيىن سالىمشىلار جەكە ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىلارعا (ي پ ب) زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ 50 پايىزىنان اسپايتىن بولىگىن عانا سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرە السا، ەندى بۇل شەكتەۋ تولىعىمەن جويىلادى. ازاماتتارعا جيناقتارىنىڭ 100 پايىزىنا دەيىن جەكە باسقارۋشى كومپانيالارعا بەرۋ قۇقىعى ۇسىنىلادى. وسىلايشا، قازاقستاندىقتار ءوز قاراجاتىن باسقارۋدا تولىق تاڭداۋ ەركىندىگىنە يە بولىپ، تاۋەكەلى تومەن نەمەسە جوعارى تابىستى ينۆەستيتسيالىق ستراتەگيانى ءوز قالاۋىنشا تاڭداي الادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
مۇنداي جاعدايدا ينفلياتسيالىق تاۋەكەلدەردى مەملەكەتتىك بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن اۆتوماتتى تۇردە وتەۋدىڭ ەكونوميكالىق نەگىزى جويىلادى. ويتكەنى سالىق تولەۋشىلەردىڭ قاراجاتى ازاماتتاردىڭ جەكە ينۆەستيتسيالىق شەشىمدەرىنىڭ ناتيجەسىن وتەۋگە جۇمسالماۋى ءتيىس. سونىمەن قاتار جەكە ينۆەستيتسيالىق پورتفەلدى باسقارۋشىلار قاتاڭ قارجىلىق جاۋاپكەرشىلىككە يە جانە تەرىس ينۆەستيتسيالىق ناتيجە تۋىنداعان جاعدايدا ايىرمانى ءوز كاپيتالى ەسەبىنەن وتەۋگە مىندەتتى. ولارعا مەنشىكتى كاپيتال كولەمىنە (كەمىندە 1,9 ميلليارد تەڭگە نەمەسە 440 مىڭ ا ە ك) جانە قىزمەت تاجىريبەسىنە قاتىستى جوعارى تالاپتار قويىلادى.
- كونسەرۆاتيۆتى ينۆەستيتسيالىق ءتاسىلدى تاڭداعان سالىمشىلار ءۇشىن نەگىزگى باسقارۋشى بۇرىنعىداي ۇلتتىق بانك بولىپ قالا بەرەدى. الەۋمەتتىك كودەكستە ۇلتتىق بانكتىڭ زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ۇزاق مەرزىمدى ناقتى تابىستىلىققا قول جەتكىزۋگە ۇمتىلۋعا مىندەتتى ەكەنى زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتىلگەن. 2028 -جىلعا دەيىنگى ستراتەگيالىق جوسپار اياسىندا ۇلتتىق بانككە زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ تابىستىلىعىن ينفلياتسيا دەڭگەيىنەن كەمىندە +1 پايىزدىق تارماققا ارتتىرۋ مىندەتى جۇكتەلگەن. بۇل رەتتە اكتيۆتەردى ينۆەستيتسيالاۋ جوعارى دەڭگەيدەگى ءارتاراپتاندىرۋ قاعيداتتارىنا سايكەس، ساپالى شەتەلدىك قارجى قۇرالدارىن پايدالانۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. سونىمەن قاتار ۆاليۋتالىق اكتيۆتەردىڭ ۇلەسى كەمىندە 30 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازىرگى ۋاقىتتا ەڭبەك مينيسترلىگى قولدانىستاعى زەينەتاقى جۇيەسىن ترانسفورماتسيالاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جۇمىس توبىن قۇردى. ونىڭ اياسىندا ساقتاندىرۋ قۇرامداسىن ەنگىزۋ، «4+1» مودەلى، ەڭبەك ءوتىلىن 40 جىلعا دەيىن ەسەپكە الۋ، سونداي-اق سينگاپۋردىڭ زەينەتاقى جۇيەسىنىڭ مودەلى سياقتى ءتۇرلى تاسىلدەر قاراستىرىلدى.
زەينەتاقى جۇيەسىن جاڭعىرتۋدىڭ باستى ماقساتى - ازاماتتاردى ەڭبەك ءوتىلىن ەسكەرەتىن جانە جوعالعان تابىستى حالىقارالىق ەڭبەك ۇيىمىنىڭ ستاندارتتارىنا سايكەس كەمىندە 40 پايىز دەڭگەيىندە الماستىرۋدى قامتاماسىز ەتەتىن ب ج ز ق-دان ءومىر بويعى ۇزدىكسىز تولەمدەرمەن قامتۋ. وسى ماقساتتا ۇكىمەت زەينەتاقى جۇيەسىنىڭ الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قۇرامداسىن قالىپتاستىرۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزۋدە. ول ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ كولەمىنە تاۋەلسىز، ءبىراق ولاردىڭ زەينەتاقى جۇيەسىنە قاتىسۋ ءوتىلىن ەسكەرەتىن، ب ج ز ق-دان ءومىر بويعى تۇراقتى تولەمدەردى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. وسىعان بايلانىستى مەملەكەتتىك كەپىلدىك شەڭبەرىندە تولەنەتىن ءبىرجولعى وتەماقىنىڭ وزەكتىلىگى جويىلادى.
مەملەكەت قابىلداپ وتىرعان بارلىق شارالار الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ اتاۋلىلىعىن ارتتىرۋعا، بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا جانە ەڭ باستىسى - قازاقستاندىقتاردىڭ ۇزاق مەرزىمدى ءال- اۋقاتىن قامتاماسىز ەتەتىن سەنىمدى، اشىق ءارى تابىستى زەينەتاقى جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
ايتا كەتەلىك جەتكىلىكتىلىك شەگى ارتقان سوڭ زەينەتاقى جيناعىن ساقتاندىرۋ كومپانياسىنا اۋدارۋ ەكى ەسە ءوستى.