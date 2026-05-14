    زەينەتاقى جيناعىن مەرزىمىنەن بۇرىن الۋ: جاڭا جەتكىلىكتىلىك مەجەسى جاريالانادى

    استانا. KAZINFORM – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ەربول تۇياقبايەۆ زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەن جەتكىلىكتى شەگىن ايقىنداۋ ادىستەمەسىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    - ب ج ز ق جيناعىنىڭ جەتكىلىكتىلىك مەجەسى كوتەرىلەتىنىن ناقتى ايتا الامىن. قازىر ءتيىستى ەسەپتەۋلەردى جۇرگىزىپ جاتىرمىز. ۇلتتىق بانكپەن جانە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن كونسۋلتاتسيالار جالعاسادى. ءدال قازىر ونىڭ مەجەسى قاي دەڭگەيگە كوتەرىلەتىنىن ناقتىلاي المايمىن. سوندىقتان تۇبەگەيلى شەشىم قابىلدانعان كەزدە، مىندەتتى تۇردە ب ا ق ارقىلى جاريالايمىز. بۇل قادامدار نە ءۇشىن جاسالىپ جاتقانىن بىلەسىزدەر. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - ازاماتتارىمىزدى قارتايعان شاعىندا لايىقتى زەينەتاقىمەن قامتاماسىز ەتۋ،- دەدى تۇياقبايەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    وسى ورايدا ۆيتسە-مينيستر مامىر ايىنىڭ اياعىنا قاراي قابىلدانعان شەشىم جاريالاناتىنىن ايتا كەلە، بۇل جاڭا تالاپ بيىل كۇشىنە ەنۋى مۇمكىن ەكەنىن جەتكىزدى.

    ەسكە سالساق، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ب ج ز ق جيناعىنىڭ جەتكىلىكتىلىك مەجەسى قانشاعا كوتەرىلەتىنى مامىر ايىندا بەلگىلى بولاتىنىن ايتتى.

    ايتا كەتۋ كەرەك، ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ قورداعى جيناقتان قاراجات الۋ شەگىنىڭ تاسىلدەرىن قاتاڭداتۋ قاجەتتىگىن ايتقان بولاتىن.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
