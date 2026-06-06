زەينەتاقى اننۋيتەتى قاراجاتىن بۇرىنعىداي ءبولىپ ەمەس، تولىق الۋعا مۇمكىندىك بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - زەينەتاقى اننۋيتەتى بويىنشا شوتتا اقشا قالسا، مۇراگەرلەر ونى بۇرىنعىداي اي سايىن ءبولىپ الۋدى جالعاستىرا بەرەدى نەمەسە قالعان بارلىق سومانى ءبىر-اق كۇندە، بىردەن تولىق الىپ كەتە الادى. بۇل تۋرالى دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ايتتى.
بۇل تۋرالى دەپۋتات الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءتيىستى تۇزەتۋدى دەپۋتاتتار ۇسىنعان جانە ول مەملەكەت باسشىسى قول قويعان زاڭداردىڭ قاتارىنا ەنگەن. ەندى بۇل نورما رەسمي تۇردە كۇشىنە ەنەدى.
ايماعامبەتوۆ بۇرىن زەينەتاقى اننۋيتەتىن الىپ وتىرعان ادام قايتىس بولعان جاعدايدا ونىڭ جيناقتالعان قاراجاتى تولىقتاي وتباسىعا بەرىلمەگەنىن ءتۇسىندىردى. مۇراگەرلەر بۇل قاراجاتتى تەك اي سايىن، از مولشەرمەن جانە ۇزاق جىل بويى الىپ كەلگەن. بارلىق سومانى بىردەن الۋ زاڭ بويىنشا مۇمكىن بولماعان.
- كەشە مەملەكەت باسشىسى قول قويعان زاڭنىڭ ىشىندە ءبىز ۇسىنعان ماڭىزدى تۇزەتۋ بار. ول رەسمي تۇردە كۇشىنە ەنەدى. بۇرىن زەينەتاقى اننۋيتەتىن الىپ جۇرگەن ادام قايتىس بولسا، ونىڭ جيناعان اقشاسى ارتىندا قالعان وتباسىنا تولىق بەرىلمەيتىن. مۇراگەرلەرى ول اقشانى تەك اي سايىن، تيىن-تەبەندەپ، جىلدارعا سوزىلىپ قانا الا الاتىن. قالعان بۇكىل اقشاسىن، بىردەن الۋ زاڭ جۇزىندە مۇمكىن ەمەس ەدى، - دەپ جازدى ايماعامبەتوۆ.
ەندى وتباسىلارعا تاڭداۋ بەرىلدى. ەگەر زەينەتاقى اننۋيتەتى شوتىندا قاراجات قالسا، مۇراگەرلەر ونى بۇرىنعىداي اي سايىنعى تولەم تۇرىندە الۋدى جالعاستىرا الادى نەمەسە قالعان سومانى بىردەن تولىقتاي الىپ كەتە الادى.
- ەندى ءبىز بۇل ەرەجەنى وزگەرتتىك. وتباسىلارعا تاڭداۋ بەردىك. ەگەر زەينەتاقى اننۋيتەتى بويىنشا شوتتا اقشا قالسا، مۇراگەرلەر ونى بۇرىنعىداي اي سايىن ءبولىپ الۋدى جالعاستىرا بەرەدى نەمەسە قالعان بارلىق سومانى ءبىر-اق كۇندە، بىردەن تولىق الىپ كەتە الادى. بۇرىنعىداي تەك ءبىر عانا قاتال شەكتەۋ جوق، تاڭداۋ - وتباسىنىڭ ءوز قولىندا. ءبىز زەينەتاقى اننۋيتەتى جۇيەسىن ادامدارعا ىڭعايلى يكەمدى ەتتىك، - دەپ جازدى دەپۋتات.
ايتا كەتەلىك ەلدە 2,5 ميلليوننان استام قازاقستاندىق زەينەتاقى تولەمدەرىن الادى.