    20:41, 15 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    زەينەتاقى قارجىسىنا ەمدەلۋ: قاشان قايتادان ءوتىنىم بەرۋگە بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 12-قاڭتاردان باستاپ ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمى ەسەبىنەن مەديتسينالىق قىزمەت الۋ ءۇشىن ءوتىنىم قابىلداۋ ۋاقىتشا توقتاتىلدى. ولاردىڭ قاشان قايتا قابىلدانۋى مۇمكىن ەكەنىن «وتباسى بانك» ءتۇسىندىردى.

    ا
    Фото: freepik.com

    Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى زەينەتاقى قارجىسى ەسەبىنەن ەمدەلۋگە ءوتىنىم قابىلداۋ 6-9 ايعا دەيىنگى مەرزىمگە توقتاتىلۋى جوسپارلانىپ وتىرعانىن ايتتى.

    - بۇل ۋاقىتشا شارا ەكەنىن ايرىقشا اتاپ وتەمىز. قازاقستاندىقتار ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمدەرى ەسەبىنەن ەمدەلۋگە قايتا ءوتىنىم بەرە الاردا مىندەتتى تۇردە حابارلايمىز. 2026-جىلعى 12-قاڭتارعا دەيىن بەرىلگەن بارلىق وتىنىمدەر ادەتتەگى تارتىپپەن قارالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى بانك وكىلدەرى.

    قازىرگى تاڭدا بانكتىڭ راديوحيرۋرگيا باعىتى بويىنشا 7666 ءوتىنىم قارالىپ جاتىر. ۋاقىتشا شەكتەۋ ءدال وسى ەم تۇرىنە وتىنىمدەردىڭ كۇرت كوبەيۋىنە بايلانىستى ەنگىزىلگەن.

    - بۇل راسىمدەر - اياسى تار ءارى جوعارى مامانداندىرىلعان سالا بولعاندىقتان، ستاندارتتى وپەراتسيا جاساۋ مۇمكىن ەمەس نەمەسە تىم قاۋىپتى بولعان جاعدايدا عانا قولدانىلادى. ءبىز وتىنىمدەر سانى از بولادى دەپ كۇتكەن ەدىك، ءبىراق قاتەلەستىك. 2025-جىلعى قازاندا راديوحيرۋرگيا بويىنشا 45 ءوتىنىم ءتۇستى. قاراشادا - 113 ءوتىنىم. ال 1-جەلتوقساننان 8-قاڭتارعا دەيىن - 168 ءوتىنىم تۇسكەن، - دەپ ءتۇسىندىردى بانك.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءبىر ايدىڭ ىشىندە قازاقستاندىقتار راديوحيرۋرگيالىق ەم الۋعا 5,6 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە زەينەتاقى تولەمىن العانى حابارلانعان بولاتىن.

    سونداي-اق وتكەن جىلى ازاماتتارعا زەينەتاقى جيناقتارىن پلاستيكالىق وپەراتسيالارعا پايدالانۋعا تىيىم سالىنعانى بەلگىلى.

    ب ج ز ق زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن 10 پايىز كوتەردى.

