زەينەتاقى قارجىسىنا ەمدەلۋ: قاشان قايتادان ءوتىنىم بەرۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 12-قاڭتاردان باستاپ ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمى ەسەبىنەن مەديتسينالىق قىزمەت الۋ ءۇشىن ءوتىنىم قابىلداۋ ۋاقىتشا توقتاتىلدى. ولاردىڭ قاشان قايتا قابىلدانۋى مۇمكىن ەكەنىن «وتباسى بانك» ءتۇسىندىردى.
Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى زەينەتاقى قارجىسى ەسەبىنەن ەمدەلۋگە ءوتىنىم قابىلداۋ 6-9 ايعا دەيىنگى مەرزىمگە توقتاتىلۋى جوسپارلانىپ وتىرعانىن ايتتى.
- بۇل ۋاقىتشا شارا ەكەنىن ايرىقشا اتاپ وتەمىز. قازاقستاندىقتار ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمدەرى ەسەبىنەن ەمدەلۋگە قايتا ءوتىنىم بەرە الاردا مىندەتتى تۇردە حابارلايمىز. 2026-جىلعى 12-قاڭتارعا دەيىن بەرىلگەن بارلىق وتىنىمدەر ادەتتەگى تارتىپپەن قارالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى بانك وكىلدەرى.
قازىرگى تاڭدا بانكتىڭ راديوحيرۋرگيا باعىتى بويىنشا 7666 ءوتىنىم قارالىپ جاتىر. ۋاقىتشا شەكتەۋ ءدال وسى ەم تۇرىنە وتىنىمدەردىڭ كۇرت كوبەيۋىنە بايلانىستى ەنگىزىلگەن.
- بۇل راسىمدەر - اياسى تار ءارى جوعارى مامانداندىرىلعان سالا بولعاندىقتان، ستاندارتتى وپەراتسيا جاساۋ مۇمكىن ەمەس نەمەسە تىم قاۋىپتى بولعان جاعدايدا عانا قولدانىلادى. ءبىز وتىنىمدەر سانى از بولادى دەپ كۇتكەن ەدىك، ءبىراق قاتەلەستىك. 2025-جىلعى قازاندا راديوحيرۋرگيا بويىنشا 45 ءوتىنىم ءتۇستى. قاراشادا - 113 ءوتىنىم. ال 1-جەلتوقساننان 8-قاڭتارعا دەيىن - 168 ءوتىنىم تۇسكەن، - دەپ ءتۇسىندىردى بانك.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءبىر ايدىڭ ىشىندە قازاقستاندىقتار راديوحيرۋرگيالىق ەم الۋعا 5,6 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە زەينەتاقى تولەمىن العانى حابارلانعان بولاتىن.
سونداي-اق وتكەن جىلى ازاماتتارعا زەينەتاقى جيناقتارىن پلاستيكالىق وپەراتسيالارعا پايدالانۋعا تىيىم سالىنعانى بەلگىلى.
ب ج ز ق زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن 10 پايىز كوتەردى.