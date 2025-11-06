زەينەتاقى قاراجاتىنا الىنعان ءۇيدى ساتۋعا بولا ما - وتباسى بانك جاۋابى
الماتى. KAZINFORM - ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمىنە الىنعان ءۇيدى قايتا ساتۋعا شەكتەۋ قويىلا ما؟ بۇل سۇراققا وتباسى بانك وكىلدەرى جاۋاپ بەردى.
بانك زەينەتاقى تولەمدەرىنە جۇرگىزىلگەن وپەراتسيالاردى تالداۋ كەزىندە ءبىر پاتەردىڭ بىرنەشە رەت ءارتۇرلى ادامدارعا قايتا ساتۋ دەرەكتەرى انىقتالعانىن حابارلادى. ءار ساتىپ الۋشى مامىلە ءۇشىن زەينەتاقى قاراجاتىن پايدالانعان. مۇنداي ارەكەتتەر زاڭدى بۇزبايدى، الايدا زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ماقساتسىز پايدالانىلۋ قاۋپىن تۋدىرۋى جانە جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىنداعى باعاعا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
وسى قاۋىپتەردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا وتباسى بانك قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنە ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمدەرىن پايدالانۋ ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى ۇسىنىس جاساعان.
- بانك ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمدەرى ەسەبىنەن ساتىپ الىنعان تۇرعىن ءۇيدى تەك 5 جىل وتكەن سوڭ عانا قايتا ساتۋعا رۇقسات بەرۋدى ۇسىنعان. الايدا بۇل ۇسىنىس قولداۋ تاپپادى، سەبەبى زاڭدا مۇلىككە شەكتەۋ قانداي جاعدايلاردا قويىلاتىنى ناقتى ايقىندالعان. ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمدەرى ەسەبىنەن الىنعان تۇرعىن ءۇي مۇنداي ساناتقا كىرمەيدى، - دەپ حابارلادى بانكتەن.
وسىلايشا قازاقستاندىقتار بۇرىنعىداي وزدەرىنىڭ زەينەتاقى جيناقتارىن تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋ ءۇشىن قولدانىستاعى تارتىپپەن پايدالانا الادى. بارلىق ءوتىنىم ادەتتەگى رەجيمدە قاراستىرىلىپ جاتىر.
2021 -جىلدان بەرى بانك پلاتفورماسى ارقىلى تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا شامامەن 1,5 ميلليون ءوتىنىم باعىتتاعان. ازاماتتار زەينەتاقى قاراجاتىنىڭ الۋعا بولاتىن بولىگىن يپوتەكانى وتەۋگە، باستاپقى جارنا تولەۋگە، تۇرعىن ءۇي سالۋعا، پاتەردى تىكەلەي ساتىپ الۋعا پايدالانىپ كەلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن زەينەتاقى قارجىسىن ءتىس ەمدەۋ ءۇشىن جۇمساۋعا شەكتەۋ قويىلدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان