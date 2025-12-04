زەينەتاقى جيناعىنان اقشا الۋدى شەكتەيتىن جاڭا تىيىم ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - وتباسى بانك ءبىرجولعى زەينەتاقى تولەمدەرى ەسەبىنەن وفتالمولوگيالىق قىزمەتتەردى تولەۋگە ارنالعان وتىنىمدەردى enpf-otbasy.kz پلاتفورماسى 4 - جەلتوقساننان باستاپ قابىلدامايدى. بۇل تۋرالى بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وسى كۇنگە دەيىن جىبەرىلگەن بارلىق ءوتىنىم قابىلدانىپ، بەلگىلەنگەن تارتىپپەن قارالادى.
- ءوتىنىم قابىلداۋدى توقتاتۋ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ب ج ز ق ەمدەلۋگە پايدالانۋ ەرەجەلەرىنە ەنگىزگەن وزگەرىستەرىمەن بايلانىستى. جەلتوقساننىڭ ءۇشى كۇنى ءتيىستى بۇيرىق جاريالاندى. جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس، زەينەتاقى قاراجاتىن ستوماتولوگياعا دا، وفتالمولوگياعا دا پايدالانۋعا رۇقسات بەرىلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازىرگى ۋاقىتتا بانكتە «وفتالمولوگيا» باعىتى بويىنشا جالپى سوماسى 13,3 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 15808 ءوتىنىم بار. ونىڭ ىشىندە:
• 5131 ءوتىنىم (4,6 ميلليارد تەڭگە) بويىنشا بانك ماماندارى قۇجاتتاردى تەكسەرىپ جاتىر؛
• 10677 ءوتىنىم (8,7 ميللياردتەڭگە) بويىنشا كليەنتتەردەن قوسىمشا قۇجات سۇرالىپ جاتىر.
- ستوماتولوگيا بويىنشا وتىنىمدەر توقتاتىلعاننان كەيىن وفتالمولوگياعا سۇرانىس كۇرت ارتتى. 15-قىركۇيەككە دەيىن ايىنا ورتاشا 174 ءوتىنىم ماقۇلدانسا، شەكتەۋلەر ەنگىزىلگەننەن كەيىن بۇل كورسەتكىش 7 ەسەگە، ياعني 1264 وتىنىمگە دەيىن ءوستى. سونىمەن قاتار، بانك ءبىرقاتار كۇماندى جاعدايلاردى انىقتادى. ءارتۇرلى كليەنتتەر ءبىر وفتالمولوگيالىق كلينيكامەن كەلىسىمشارت جاساسا دا، قۇجاتتاردا كلينيكا ءار قالادا ورنالاسقان ءتۇرلى مەكەنجايلارمەن كورسەتىلگەن. تەكسەرۋ بارىسىندا بۇل مەكەنجايلاردا مۇنداي كلينيكانىڭ جوق ەكەنى بەلگىلى بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءبىرقاتار باعىت توقتاتىلعانىنا قاراماستان، ازاماتتار ب ج ز ق ارتىق قاراجاتتى ءالى دە ماڭىزدى جانە قىمبات ەم تۇرلەرىنە پايدالانا الادى.
- ورفاندىق (سيرەك) اۋرۋلاردى ەمدەۋ، رەكونسترۋكتيۆتىك جانە قالپىنا كەلتىرۋ وپەراتسيالارى، راديونۋكليدتى جانە راديو-يود تەراپيا، راديوحيرۋرگيالىق ەم، پروتوندىق تەراپيا، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك ب ج ز ق- دان 46 ميلليارد تەڭگە جىمقىرعان جالعان ستوماتولوگيالاردىڭ ءبىر يەسى ۇستالعان ەدى.