زەينەتاقى جيناعىن مەرزىمىنەن بۇرىن الۋ تالابى قاتاڭداتىلادى
استانا. KAZINFORM - زەينەتاقى جيناعىن مەرزىمىنەن بۇرىن الۋ تالابى قاتاڭداتىلادى. ساۋىردەن باستاپ شوتتا قالۋى ءتيىس جەتكىلىكتىلىك شەگىن كوتەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى سەنات كۋلۋارىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىم جيناقتاردى پايدالانۋ كولەمىنىڭ، اسىرەسە جاستار اراسىندا كۇرت ارتۋىمەن بايلانىستى بولىپ وتىر. ءمينيستردىڭ دەرەگىنشە، بۇگىنگە دەيىن حالىق 5 تريلليون تەڭگەگە جۋىق جيناعىن العان بولسا، سونىڭ بەستەن ءبىرى - 20 مەن 35 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتاردىڭ ەنشىسىندە. سوندىقتان مينيسترلىك جيناقتاۋ جۇيەسىن دامىتۋ ءۇشىن تالاپتاردى قايتا قاراۋدى ءجون دەپ سانايدى.
- جالپى 5 تريلليون تەڭگەگە جۋىق قاراجات الىندى. ءبىز ساناتتار بويىنشا تالداۋ جاسادىق، سونىڭ 1 تريلليون تەڭگەگە جۋىعىن جاستارىمىز، ياعني 20 مەن 35 جاس ارالىعىنداعى ادامدار العان. وسى تەندەنتسيانى ەسكەرە وتىرىپ، ەڭبەك مينيسترلىگى ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگىن كوتەرۋ قاجەت دەپ ەسەپتەيدى. بۇگىندە ەلدە 9,7 ميلليون جۇمىس كۇشى بولسا، سونىڭ 2,9 ميلليونى ەشقانداي اۋدارىم جاسامايدى. ەرتەڭ بۇل ازاماتتار زەينەتكە شىققاندا ەڭ تومەنگى بازالىق زەينەتاقى - 35 مىڭنان 80 مىڭ تەڭگەگە دەيىن عانا الادى. مۇنداي اقشامەن ءومىر ءسۇرۋ قيىن. سوندىقتان شەكتى دەڭگەيدى ۇلعايتۋىمىز كەرەك، - دەدى اسقاربەك ەرتايەۆ.
قازىرگى تاڭدا مينيسترلىك جاڭا شەكتەردى ەسەپتەۋ بويىنشا ۇلتتىق بانكپەن جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر. بۇل رەتتە مينيستر جاڭا ەسەپتەۋ فورمۋلاسىنىڭ جوباسىن دا تۇسىندىرە كەتتى.
- بۇل شامامەن ءساۋىر ايىنىڭ ىشىندە قاراستىرىلادى. ەگەر وتكەن جىلى مەنىڭ زەينەتاقى شوتىمدا 2 ميلليون تەڭگە جينالسا، بيىلعى ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەگى «2 ميلليون %8+ %2+» بولادى. شامامەن 10 پايىزعا ارتادى دا، وسى سومادان اسقان بولىگىن عانا الۋعا بولادى. بۇل بارلىق ازاماتقا ورتاق فورمۋلا بولماق، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو باسشىسى.
سونىمەن قاتار مينيستر زەينەتاقى جيناعىن مەرزىمىنەن بۇرىن الۋ مۇمكىندىگى تولىق جويىلمايتىنىن اتاپ ءوتتى. جيناعى جەتكىلىكتى ازاماتتار بۇرىنعىشا ەمدەلۋگە نەمەسە نەسيەسىن وتەۋگە پايدالانا الادى، ءبىراق تالاپتار بۇرىنعىدان قاتاڭداتىلادى.
ايتا كەتەيىك، وتباسى بانك زەينەتاقى جيناقتارىن ەمدەلۋگە، سونىڭ ىشىندە ستوماتولوگيالىق قىزمەتتەرگە پايدالانۋ مۇمكىندىگىن قايتا ەنگىزۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدى.